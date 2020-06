Desteklere yıl sonuna kadar devam

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sigortacılıkta sağlanan desteklerin sene sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Benli, salgın başladığından bu yana sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin hem tüketicilere hem de reel sektöre ve ekonomiye sağladıkları desteklere değindi. Öncelikle, salgının, özel sağlık sigortaları ile tamamlayıcı sağlık sigortaları teminatına dahil olmamasına rağmen primi alınmamış ve teminata dahil edilmemiş olsa da koronavirüs tedavisini sigorta kapsamına aldıklarını belirten Benli, “Bu dönemde sağlık sigortalarının satışı ile ilgili de herhangi bir kısıtlamaya gitmedik” dedi.

SALGININ MALİYETİNİ ÜSTLENDİK

Atilla Benli, sigorta satışı ve hasar süreçlerini aksatmadan salgın sürecinden başarı ile çıktıklarını ifade ederek, sigorta yaptırılmasında ve primlerin ödenmesinde tüketicilere kolaylık sağlayacak tedbirler aldıklarını kaydetti. Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “TSB olarak, oto sigortalarında tavsiye kararı aldık. Tüketiciyi desteklemek için kasko ve trafik sigortalarında taksit sayılarını yükselttik. Bazı şirketlerimiz haziran ayından itibaren bazıları da haziran sonundan itibaren primleri alacak şekilde ödeme kolaylıkları sağladı. 12 aylık prim ile 14 ay vade verenler de oldu, prim indirimleri yapanlar da. Toplama baktığımızda salgın döneminde üç ayın maliyetini sigortacılar olarak biz üstlendik. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü de bu konuda düzenlemeleri hızla yaptı. Bu dönemi hizmetleri aksatmadan, maliyet artışına neden olmadan geçirdik.”

FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Atilla Benli, tüketiciye destek anlamında salgın döneminde alınan bu kararların yılsonuna kadar geçerli olacağını da vurgulayarak, “Özellikle zorunlu sigortalardaki indirimler, taksit desteği, teminatların yükseltilmesi; bunlar sene sonuna kadar devam edecek” dedi. Sigortalılık oranının artması için de önemli bir fırsat döneminde olunduğuna değinen Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hem tüketiciler hem de sektör bu dönemi fırsata çevirebiliriz. Şunu anladık ki, tüketiciler her konuda, şirketler de alacak sigortası, iş durması, kay kaybı gibi tüm konularda sigorta teminatı alabilir. Biz sektör olarak ülkeye verebileceğimiz toplam teminatın tümünü kullanmıyoruz. Burada gidecek potansiyelimiz var. Salgın krizi gösterdi ki, risk her zaman gerçekleşebilir. Riskin gerçekleştiği durumda işlerimize kaldığımız yerden devam edebilmek için sigorta hayatımızın vazgeçilmezi. Böyle bir farkındalığın yükseldiği bu dönemde, sektör olarak bizim ülkeye faydalarımızdan bir tanesi riskin dağıtılması. Oluşabilecek her türlü riskle ilgili bir teminat var, bu teminatların hepsini kullanırsak, bunlar başımıza geldiğinde ülke olarak riskin dağılmasından ötürü daha az zararlar üstesinden gelebiliriz.”

KORONAVİRÜS DİJİTAL SIÇRAMA YARATTI

Atilla Benli, koronavirüs salgınının sektöre dijital sıçrama yaşattığına değinerek, şu açıklamaları yaptı: “Evden çalışma olabilir mi, dijital süreçler nasıl olur gibi hep konuşurduk ama şüphelerimiz vardı. Bu süreçte gördük ki, şüphe etmemize hiç gerek yokmuş. Sektör olarak bu anlamda en hazır sektörmüşüz. Hızlı şekilde yeni süreçlere adapte olduk. Bunu etkilerini de iş yapış şekillerimizde gördük. Çok hızlı karar alabildiğimizi, esnek olabildiğimizi gördük. 2021 yılında, çok farklı bir hizmet anlayışı ile hem tüketicilerimizle hem dağıtım kanallarımızla dijital sıçrama yapmış olacağız.”

ALACAK SİGORTASI İLE İŞLETMELERE DESTEK OLDU

Atilla Benli, salgın döneminde alacak sigortası ile işletmelere de destek olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Devlet destekli alacak sigortasında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapıldı ve işletmelerin sigortaya ulaşmasında kolaylıklar sağlandı. Karşılaştırma yaparsak; 25 milyona kadar ciroya sahip KOBİ’ler bu sigortadan faydalanırken şimdi 125 milyona kadar cirosu olanlar da sigorta yaptırabiliyor. Ayrıca, Türk Reasürans sayesinde yüzde 100 teminat sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da teminat konusunda yetersiz kalınması halinde devreye gireceğine yönelik düzenleme yapıldı. Öncesinde sigorta havuzunda biriken primlerden teminatın ödeneceğine yönelik ifade varken, şimdi reasüransı tamamlandı, bunun üzerine Bakanlığın desteği geldi. Hem arz tarafından sıkıntı kalmadı hem de KOBİ’lerin yararlanacağı çerçeve genişledi.”