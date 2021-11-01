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Desteklerde aslan payı hayvancılığın olacak

#Tarımsal Destek#Hayvancılık#Pay
Desteklerde aslan payı hayvancılığın olacak

Tarımsal destekleme bütçesinden gelecek yıl için en fazla pay yüzde 29,5 ile hayvancılığa ayrılırken, bu sektöre toplam 7 milyar 620 milyon lira destek ödemesi yapılması planlanıyor. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan derlemeye göre, bitkisel üretimde destekler, tarım havzaları üretim ve destekleme modeli çerçevesinde ilçe düzeyinde belirlenen ürün listeleri esas alınarak uygulanıyor.

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Hayvancılıkta ise il ve bölge bazında ayrıştırılmış bir destekleme modeline geçiş yapıldı ve bölgesel kalkınma projelerinin uygulandığı yörelere özgü destekler artırıldı. Su ürünlerinde ise kayıt dışılığın önlenmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik destekleme uygulamalarına devam ediliyor. Tarımsal destekleme bütçesi 2022 yılı için 2021 yılına göre yüzde 12,5 artırılarak 22,97 milyar liradan 25,83 milyar liraya yükseltildi.

Destekleme bütçesinden en yüksek payı 7 milyar 620 milyon lirayla hayvancılık aldı. Hayvancılığın destekleme bütçesinden aldığı pay yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Hayvancılığa bu yıl için 7 milyar 366 milyon liralık bütçe ayrılmıştı. Hayvancılığı, mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7 milyar 300 milyon liralık alan bazlı tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi.

KURAKLIĞA 1 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

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Kuraklık nedeniyle üreticilerin yaşadığı verim kaybının telafi edilmesi için “2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, kuru şartlarda arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, gelecek yıl için tarımsal desteklerden 1 milyar liralık bütçe, “verim kaybı” için ayrıldı.

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#Tarımsal Destek#Hayvancılık#Pay

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