Desteklenen kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanma süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, desteklenen yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 29 Mayıs'ta sona eriyordu. Yapılan değişiklikle bu tarih 28 Ağustos 2020 olarak belirlendi.