Destek Yatırım Bankası'na onay

Türkiye'de yeni bir banka daha kuruldu. 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay çıktı.



Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR

Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.