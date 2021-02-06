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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Destek Yatırım Bankası'na onay

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Destek Yatırım Bankası'na onay
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verdi.

Türkiye'de yeni bir banka daha kuruldu. 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay çıktı.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR

Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

Mevduat bankaları32
Kalkınma ve Yatırım bankaları15
Katılım bankaları6
TMSF bünyesindeki bankalar2
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