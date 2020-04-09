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Ekonomi
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

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Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor
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Türkiye’de koronavirüsle mücadele için başlatılan destek kampanyasına katılanların sayısı her geçen artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na yapılan yardımın tutarı 1.5 milyar TL’yi aşarken, memleketin her köşesinden sağlık çalışanları ve ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan yardımlar katlanarak büyüyor.

Denizli Çimento:Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL destek veriyoruz.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret: Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladık.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü: Odeabank olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

DeFacto: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacağız. Maskeler Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

Akkök Holding: Bünyemizdeki şirketler adına Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL’lik bağış yapıyoruz. Holding bünyesinde bulunan şirketlerimiz de birçok farklı proje ile desteklerini ortaya koydu.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

Akdeniz Kimya: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek sağlıyoruz.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

OMSAN: Biz Bize Yeteriz kampanyasına OMSAN olarak 1 milyon TL bağışlıyoruz.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

Renault MAİS: Milli Dayanışma Kampanyası’na Renault MAİS olarak 1 milyon TL katkı sağlıyoruz.

Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

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