Destek ve yardımlar katlanarak büyüyor

Denizli Çimento: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL destek veriyoruz.

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret: Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL bağışladık.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü: Odeabank olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık.

DeFacto: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacağız. Maskeler Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak.

Akkök Holding: Bünyemizdeki şirketler adına Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL’lik bağış yapıyoruz. Holding bünyesinde bulunan şirketlerimiz de birçok farklı proje ile desteklerini ortaya koydu.

Akdeniz Kimya: Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek sağlıyoruz.

OMSAN: Biz Bize Yeteriz kampanyasına OMSAN olarak 1 milyon TL bağışlıyoruz.

Renault MAİS: Milli Dayanışma Kampanyası’na Renault MAİS olarak 1 milyon TL katkı sağlıyoruz.