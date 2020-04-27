Destek paketi sanayiciye ‘kalkan’ oldu

Marmaracık Mahallesi’ndeki fabrikada tekstil boyama makinesi üreten firmanın Genel Koordinatörü Ahmet Alkan, 5 bin metrekare kapalı alanda 55 personelle çalıştıklarını söyledi. Alkan, koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini, Ziraat Bankasından aldıkları kredi sayesinde atlattıklarını dile getirdi. Salgının, firmanın ticaretini olumsuz etkilese de devletin bu konuda kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizen Ahmet Alkan, şunları kaydetti: “Ziraat Bankası aracılığıyla, çok kısa bir sürede olumlu yönde karşılık bulan krediyi kullandık. Bu sayede işçilerimizi işten çıkarmadık. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece bulaşıcılığı engellemek adına bir kısım personelimizi izne gönderdik fakat biz faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum; onlara çok teşekkür ediyorum. Bu kredi gerçekten yüzümüzü güldürdü.”