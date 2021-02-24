Destek ofisi sanayiciye öncülük yapıyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, üniversitelerin bilgi birikimine uygulama alanı sağlıyor. Bilgi birikimini üretime dönüştürebilmenin en önemli yollarından biri olarak gördükleri üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade eden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bu kapsamda, üniversitelerde yapılan çalışmalarla elde edilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine katkı sunduklarını belirtti. Sütcü, “Bunun için sadece Adana değil bölgemizdeki birçok üniversite ile iş birliği protokolleri imzaladık” dedi.

AR-GE KÜLTÜRÜ

Kamu kurum ve kuruluşlarının AOSB’de faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan kamu kampüsünde, iş birliği yapılan üniversiteler için de yer tahsisi yaptıklarını belirten Sütcü, kamu kampüsünde ayrıca proje destek ofisinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Sütcü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen koordinatörlüğünde, 2019 yılının Ekim ayında faaliyete geçen bu ofisin sanayicilere birçok konuda öncülük ettiğini kaydetti. AOSB Proje Destek Ofisi’nin önem verdiği en önemli konulardan birinin Ar-Ge çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliği olduğuna dikkat çeken Sütcü, şunları söyledi: “Bu iş birliği kapsamında firmalarımızın Ar-Ge kültürünü genişletmek ve sorun yaşadıkları noktalarda üniversite gücünü kullanarak sanayicilerimize destek sağlanmaktadır. Proje destek ofisimiz 2020 yılında 9 Ar-Ge çalışmasına imza atmıştır. Bu çalışmalarda önem verilen nokta ise her projede akademik katkıları gözetlemek ve mühendislik ürünleri üzerinde çalışmalar yürüterek katma değeri yüksek ürünleri Adana sanayisine kazandırmak olmuştur.”

29 MARKA TESCİLİ

Başkan Sütcü, proje destek ofisince, bugüne kadar sanayicilere 20 milyon TL’lik kamusal kaynak sağlandığını, bunun yan ısıra 258 firmanın KOSGEB firma kayıtlarının yenilendiğini, 120 KOSGEB Desteği sağlandığını, firma öğretim üyesi eşleştirmesinin 70’i bulduğunu ve 29 marka tescili yapıldığını bildirdi. Sütcü, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sanayide enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik yürütülen ‘Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi’ (TEVMOT) Projesi’nde 7 pilot OSB’den biri olarak seçilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nden, 15 firma proje kapsamında desteklenmesi için tüm çalışmaları yine proje destek ofisi tarafından sürdürüldü” şeklinde konuştu.

HEDEF PAZARLARDA DİJİTAL TANITIM

562 parselin yer aldığı, 450 işletmenin faaliyette bulunduğunu bölgedeki firmalara kesintisiz ve sürdürülebilir üretim imkânları sunmakla yetinmediklerini belirten Bekir Sütcü, “Bölge müdürlüğümüz bünyesinde geliştirilen projelerle, sanayicimize daha fazla faydalı olma çabasındayız” dedi. Sütcü, bölge müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen OSEO projesi ile de bölgedeki firmaları hedef pazarlarda dijital platformda tanıtmaya başladıklarını belirtti.