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Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

#Bakıma İhtiyacı Olan Engelli Vatandaşlar#Destek Ödemeleri#Ekonomianasayfa
Destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları ’aile’ odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını kaydeden Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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#Bakıma İhtiyacı Olan Engelli Vatandaşlar#Destek Ödemeleri#Ekonomianasayfa

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