Destek ödemeleri evlere geliyor

Salgının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın yürürlüğe konulduğunu belirten Karaismailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren söz konusu paket kapsamında ilk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağını bildirdi.

SAĞLIK GÜVENLİĞİ

Karaismailoğlu, ödemeler sırasında oluşan yoğunluğun sağlık güvenliğini riske atacağını gördüklerini, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yeni bir karara varıldığını söyledi.Karaismailoğlu, “Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde yapılmaya başlandı” diye konuştu.

İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Söz konusu ödemeler ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek” dedi.