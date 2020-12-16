Destek dopingi

Kira desteğinden ödeme ertelemelerine kadar birçok alanda verilecek destekler turizm sektöründen küçük esnafa kadar bir dizi kesimden olumlu tepki aldı.

‘KAYIPLARIMIZ HAFİFLEYECEK’

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yüzde 1 KDV ile aldıkları bazı ürünleri yüzde 8 oranla sattıklarını, aslında bu konunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Bingöl, içinden geçtikleri bu zorlu süreçte sağlanan desteklerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu destekler bir nebze de olsa kayıplarımızı hafifletecektir. Kapalı olduğumuz için kaybımız yüksek. Özellikle küçük esnafımız için çok önemli” dedi. Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de, “Pandemi ile mücadelede kira desteğinin ardından KDV oranlarının yüzde 1’e indirilmesi süresinin uzatılması yeme-içme sektörüne, kafe, restoran ve lokanta işletmecilerine nefes oldu” şeklinde konuştu.

‘KİRALARDA DÜZENLEME BEKLİYORUZ’

Türkiye perakende sektörünün ilk dalgayı birçok ülkeye göre daha az hasarla atlattığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel taleplerine ilişkin “Pakette yer alan küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli. Ancak organize perakende sektörünün beklentileri çok daha farklı. Kiralarla ilgili taleplerimiz net. Biz AVM’lerde ciro kirasına dönülmesini, cadde mağazalarında salgın bitene kadar yüzde 50 kira indirimine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmasını, zarar eden mağazaları tazminatsız boşaltmamıza imkân verilmesini, kiralamalarda KDV ve stopajın nisan sonuna kadar sıfırlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

2021 İÇİN DESTEKLER ÖNEMLİ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise, “KDV indiriminin devam edeceğinin açıklanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, tahsislere ve kiralara ilişkin yeni destekler de olumlu etki sağlayacaktır. Ayrıca, sektörümüzün bu süreci atlatabilmesi için halihazırda bu yıl sonuna kadar geçerli olan normalleşme desteğinin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam uygulamalarının, vergisel uygulamaların ve sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak KGF’nin 2021 yılında da devam etmesi bizim için çok önemli destekler olacaktır” ifadelerini kullandı.

ESNAFA DESTEK MUTLU ETTİ

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, çok sevinçli olduklarını belirterek, Türkiye’de ilk kez esnafa doğrudan destek yapılmış olacağını söyledi. Hibe desteği verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise “Pazarcı esnafımız için bir nebze de olsa nefes alma imkanı oldu. Esnafa nefes aldıracak bir çare sunuldu” dedi. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz de “Esnafımız biraz olsun nefes aldıracaktır. Salgının ilk döneminde esnafın kullandığı destek kredilerinin ödeme dönemleri yaklaştı. Bu ödemelerin de ertelenmesi talep ediyoruz” açıklaması yaptı.

İŞTE VERİLEN DESTEKLER

1- Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresinin 1 Haziran’a kadar uzatıldı.

2- Yüzde 18’den yüzde 8’e indirilen işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulanacak.



3- Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi de 1 Haziran’a kadar uzatıldı.



4- Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 olan 806 bin vatandaş ile 432 bin 567 esnafa 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapılacak. Toplam ödeme 3 milyar 718 milyon lirayı bulacak.



5- Hibe şeklinde verilecek doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ile pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.



6- İşyeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak. 3 aylık süreçte esnafa toplam 5 milyarlık destek sağlanmış olacak.



7- Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin-tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl ertelenecek. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon lira olacak.

81 İL VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdiklerini belirtti. Bakan Kurum, “Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik. Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek, sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek” ifadesini kullandı.