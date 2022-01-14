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Dersimiz üretim

#Ayaskent#İzmir#İrfan Kırdar Ortaokulu
Dersimiz üretim

Daha önce yaptıkları sıfır atık ve zeytinyağı üretimi projeleriyle hem bölge halkına hem de diğer köy okullarına örnek olan İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Ayaskent köyündeki İrfan Kırdar Ortaokulu öğrencileri şimdi de ürettikleri turşu ve reçellerle konuşuluyor.

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Ayaskent’in eski adı olan ‘Ayasköy’ ismiyle seri üretime geçmeye hazırlanan okulun 72 öğrencisi tarımsal kalkınmaya destek olmak için ürettiklerini bölgede kurulacak olan kooperatife satacak, o satıştan elde edilen gelirle okulun eksikleri giderilecek. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün himayesinde yürütülen “Köy Okulları Üretiyor” projesi kapsamında yürütülen çalışmanın kurucusu ve okul müdürü Murat Mutlu bu çalışmaların birden fazla amacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

‘KOOPERATİFLEŞMEYİ ÖĞRETİYORUZ’

“İlk amacımız çocuklara el becerisi, ev ekonomisi bilgisi kazandırmak. Bu yüzden turşu kurmayı, sirke yapmayı, zeytinyağı sıkmayı, reçel kaynatmayı öğretiyoruz. Diğer amacımız ise hem çocuklarımıza hem de velilerimizin yüzde 90’ını oluşturan köylülerimize ve çiftçilerimize ellerindeki ürünün kıymetini arttırmayı, markalaşmayı, kooperatifleşmeyi öğretmek. Ayrıca onları girişimcilik konusunda da bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Yani bölgede alışılmış olan pet şişe ve bidonla satış yerine, ürün tüketiciye daha iyi bir sunumla hak ettiği değerde ulaştırılabilir. Geçtiğimiz yıl okul bahçesindeki 30 ağacımızdan topladığımız zeytinlerle 50 litreye yakın zeytinyağı ürettik. Ürettiğimiz yağları okula bağış yapanlara hediye olarak verdik.

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Topladığımız para okulun eksiklerine harcandı, şu anda da kütüphane kuruyoruz. Bu proje hem sürdürülebilir hem de kalkınma için önemli biz de öğrencilerimle düşündükçe yeni fikirler buluyoruz. ”
Köylülerin bir kooperatif kurmak için çalışmalara başladığını söyleyen Mutlu, “Çalışmalarımız sadece öğrencilerin ve velilerin değil aynı zamanda diğer köy okullarının da dikkatini çekti. Bergama’daki hemen hemen bütün okullar bahçelerini zeytin ve meyve ağaçlarıyla donatmaya başladı” ifadelerini kullandı.

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#Ayaskent#İzmir#İrfan Kırdar Ortaokulu

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