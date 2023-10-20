‘Derman’ Almanya’da görücüye çıktı

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Etkinliğe katılan çok sayıdaki askeri araç, zorlu ve engebeli arazi koşularında hünerlerini sergiledi. Etkinlikte Koluman Otomotiv Endüstri tarafından geliştirilen 8X8 lojistik destek aracı Derman da performansını gösterdi.

Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık “Almanya’da Derman’a ilgi çok iyiydi. Beklediğimizden daha çoktu. Derman’ı NATO ordularına tanıtma fırsatı bulduk. Birçok ordunun yetkilileriyle görüştük. Ülkelerin savunma sanayi bütçeleri her geçen gün artıyor” dedi. Koluman Otomotiv Endüstri Askeri Projeler Direktörü Zafer Özcan da “Mercedes’in altyapısını kullanıyor olmanın getirdiği avantajla bir sonraki aşamada Avrupa ve NATO ülkelerine açılmayı planlıyoruz” diye konuştu.