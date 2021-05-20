Dericiler Rusya’dan güzel haber bekliyor

Gözmen, “Bu durum sadece turizme değil, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere de zarar veriyor. Bu belirsizlik en geç 1 Haziran’da sona ermeli” dedi. Gözmen şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin salgınla ilgili almış olduğu tedbirler meyvelerini veriyor. Vaka sayılarındaki ciddi düşüş ve halkımızın gayreti salgını önemli ölçüde kontrol altına almamıza olanak tanıdı.

Devlet yetkililerimizin kısa süre önce Moskova’da gerçekleştirdiği temasların kısa süre içerisinde sonuç vereceğini temenni ediyorum. Söz konusu durum turizmle birlikte ticari ilişkilerimize ciddi zarar veriyor. İhracatçı sektörlerimiz her yıl Rus ithalatçıların ana paydaşı olduğu büyük etkinlikler düzenliyor. Rusya’daki turizm bölgeleri yerli turistlere hizmet vermek istiyor. Bu son derece doğal bir durum ancak küresel ticarette denge unsurunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum.”

Turizm bölgelerinde bir yılda yapılan deri ürünleri satışının 1 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Gözmen, “Rus turistin gelmemesi sadece turizmle ilişkilendirilmemeli. Tarımdan deri sektörüne kadar birçok alan bu durumdan etkileniyor. Turizm bölgelerinde çalışan esnaf geçen yıl koronavirüs nedeniyle ödemelerini yapamadı ve öteledi. Bu yıl da benzer bir durum yaşanırsa çok büyük zorluklar yaşanır” dedi. Türkiye’nin yıllık deri-konfeksiyon ihracatı 250 milyon dolar seviyelerinde. Bunun 50 milyon dolaru Rusya’ya oluyor. Bu pazarı kaybetmememiz gerekiyor” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara