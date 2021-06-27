Derici Ruslar Antalya’ya akın etti

Bugün Antalya’da kapılarını açan ve 4 gün sürecek fuar için toplamda 5 binden fazla ziyaretçi beklendiğini ifade eden TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, “Gelen yabancı iş insanlarının yüzde 90’ı Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Belarus’tan. Geri kalan kısım ise Avrupa ve ABD’den. Rusya’dan seyahat izni verilmesiyle birlikte turizm hareketi hızlandı. İş insanları da Türkiye’ye gelmeye başladı. Rus iş insanları adeta akın ediyor.



Türkiye deri sektörü dünyada bir numara. Rusya ile de uzun yıllardır devam eden ticaretimiz var. Fuarımız için gelecek yüzlerce kişi için charter uçaklar ayarlamaya çalıştık. Hem turizm hem de iş seyahatleri arttığı için uçak bulmakta büyük zorluk yaşadık. Ukrayna’dan kişi başı 180-200 dolara kiraladığımız charter uçakların fiyatı 500-600 dolara çıktı. Kazakistan için 1000 dolarlık fiyatlar var. Rusya’dan da 270 dolara getiriyoruz. Önceden anlaşma sağladığımız için bu fiyatlara getirebiliyoruz. Eğer anlaşmamız olmasaydı fiyatlar 750 dolar seviyelerine geldi” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT

Fuara 14 ülkeden katılm olduğunu vurgulayan Gözmen, 100 milyon dolarlık bir iş hacmi beklediklerine dikkat çekti. Türk deri ve konfeksiyon sektörünün hedef kitlesinin yüzde 95 oranında yabancılardan oluştuğunu söyleyen Gözmen, “Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınında turizmden sonra olumsuz anlamda etkilenen ikinci sektörüz. Üreticilerimiz geçen yıl ticari kaygılardan ziyade konsantrasyonlarını kaybetme noktasına geldiler. Hepimiz için zor bir durum ancak yılın kalan bölümünde bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Rusya sektörümüz için önemli bir pazar. Rus hükümetinin Türkiye’ye uçuşları açması ticarette önemli bir hareketliliğin yaşanmasına vesile oldu. Hem Rusya hem de diğer dış pazarlarımız açısından tek amacımız ihracatı sürdürülebilir kılmak” dedi.

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