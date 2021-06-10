Deri ve deri mamulleri sektöründen 101 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Mayıs 2020'de 61 milyon 556 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 64,1 artarak 101 milyon 33 bin dolara ulaştı. Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 8 milyon 474 bin dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı, 6 milyon 528 bin dolar ile Rusya ve 5 milyon 661 bin dolar ile İtalya takip etti.

Sektör, 2021 yılının ilk 5 ayında toplam 640 milyon 593 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen alt sektörün 57 milyon dolarla ayakkabı sektörü olduğunu söyledi.



AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI

Şenocak, Ayakkabı sektöründe geçen yıla göre yüzde 50'lik artış yaşandığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılı ocak-mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 641 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ocak-mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 641 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplamda 160 ülkeye ürünlerimizi gönderdik. Bu dönemde AB ülkelerine yüzde 11’lik bir artışla 237 milyon dolarlık ihracat sağladık. Alım gücü yüksek ve istikrarlı ekonomilerin oluşturduğu OECD ülkelerine ihracatımız ise bu yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 195 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde Almanya’ya 51 milyon dolar, Rusya’ya 46 milyon dolar, Irak’a 34 milyon dolar, İtalya’ya 34 milyon dolar ve İspanya’ya 29 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de, ihracat ve üretim odaklı çalışan deri ve deri mamulleri sektörünün 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64’lük artışla 101 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Pandeminin henüz dünyanın üzerindeki etkilerinin bitmediği bir dönemde ihracatımızın artmış olması hepimizi sevindiriyor. 'Geçen yıl zaten pandemi yılıydı, bu yıl artış olması normal' düşüncesinden uzak olduğumu belirtmek isterim. Keskin düşüşlerin ardından yeniden toparlamak normal dönemlere göre üç kat daha zordur.

Deri sektörü ülkemizin toplam ihracatına aralıksız katkı sunmanın gayreti içerisinde. Bizler de sektörümüzün çatı STK'sı olarak atölyelerin işlerine devam edebilmesi ve ihracatın sekteye uğramaması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu yıl aşılamanın pandeminin etkisini azaltması ve uluslararası dolaşımın başlaması ile birlikte gerçekleşecek fiziki fuarlarla ihracatta 2019 rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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