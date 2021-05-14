Deri sektörü ‘Leshow Moskova’da buluşuyor

24’üncü kez düzenlenen ‘Leshow Moskova’da yerli ve yabancı markalar, kış dış giyim koleksiyonlarını sergileyecek. ‘Leshow Moskova Fuarı’nda Moda Queen, Giorgio Rotti, Franko Armondi, Rafaello, Modessan, Sacha Pacha gibi sektörün önde gelen Türk markaları ile birlikte, Rusya, Almanya, İtalya, Beyaz Rusya, Macaristan, Çin, Ukrayna ve Yunanistan’dan da katılımcılar sektöre ilişkin yeni ürünlerini tanıtacak. Yeni normal kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak olan Leshow Moskova, pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan deri ihracatı açısından bu zor süreçte Rus ve Kazak ağırlıklı satın alımcıyla, üreticinin buluşma noktası olacak. Ticaret Bakanlığı ile sektörden dernek ve birliklerinin de destek ve katkılarıyla küresel deri ve dış giyim moda sektöründeki prestijli uluslararası fuarlar arasında yer alan, ‘LeShow Moskova’, Türk deri ve dış giyim moda sektörüne başta Rusya Federasyonu olmak üzere, farklı coğrafyalardan ziyaretçileri ağırlayacak. Fuar süresince düzenlenecek defileler ile Türk katılımcılarına ait özgün ürün tasarımları ile dış giyim koleksiyonları sektörel ziyaretçi ve profesyonellerin beğenisine sunulacak. Ayrıca LeShow Moskova için özel olarak entegre edilmiş, 2meet mobil uygulaması ile katılımcılar fiziki olarak fuarları ziyaret edemeyen ülkelerdeki satın alımcılarla dijital ortamda bir araya gelebilecek. Ziyaretçiler 2meet mobil uygulaması sayesinde firma bilgisi, stand bilgisi, etkinlik bilgileri gibi birçok içeriğe online olarak ulaşabilecek.

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