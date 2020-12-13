Deri sektörü Antalya’da buluştu

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) bu yıl 5’incisini düzenlediği ‘Leather&Fur’ Fuarı başladı. İhracat ve üretim odaklı çalışan deri ve dış giyim sektörü, Pandemi koşullarına rağmen sosyal mesafe ve hijyen kurullarını ön planda tutarak 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı iş insanını Antalya’da ağırladı. 58 üretici firma son kreasyonlarını 14 ülkeden Türkiye’ye gelen yabancı alım heyetlerine sergiledi. Geçtiğimiz yılı 243 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve dış giyim sektörü bu fuarla daha fazla alternatif pazara açılma hedefinde.

HEDEF YÜZDE 30

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün bu fuarla moral ve motivasyon kazandığını söyledi: “ 2020’nin ilk çeyreği sektörümüz açısınadan başarılı geçti ancak Pandemi ile birlikte hemen her sektör gibi ikinci ve üçüncü çeyrekte ciddi kayıplar yaşadık. 5’incisi düzenlediğimiz fuarımız, üreticilerimiz açısından 2021 ve sonrası için kritik öneme sahip. 2020 dünya için kayıp bir yıl oldu. İhracatta 2019’a göre yüzde 30 büyüme hedefi koyduk. Fuarımız bu hedefin yüzde 80’ini gerçekleştirecek potansiyele sahip. Bu yılın yaralarını sarmamız ve geleceğe odaklanmamız bakmamız gerekiyor.”