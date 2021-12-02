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Deri ihracatında hedef 225 milyon dolar

#Deri#İhracat#Ekonomi
Deri ihracatında hedef 225 milyon dolar

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) organize ettiği Leather&Fur Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "17 ülkeden bin 200 yabancıyı ağırlıyoruz. Bu yılı en az 225 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

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İhracat ve üretim odaklı çalışan deri konfeksiyon sektörünün 'Küresel Buluşma'sı olarak nitelendirilen Leather&Fur Fuarı Antalya'da kapılarını açtı.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) düzenlediği fuara 17 ülkeden yaklaşık bin 200 yabancı ziyaretçi geldi. Geçen yıl 180 milyon dolar ihracat yapan sektör bu yılı en az 225 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor. Fuarın sektör ihracatına en az 65 milyon dolar katkı vermesi bekleniyor.

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Sektörün Rusya başta olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 7'sini düzenlediğimiz fuara çok ciddi bir şekilde talep aldık. Pandemi ortamı olmasına rağmen Avrupa'dan da ciddi talepler gelmeye başladı. Geçen sene 13 ülkeden katılım olurken bu sene 17 ülkeden katılım portföyüne ulaştık. Sonuç olarak şunu gözlemliyoruz burada pandemi döneminde bile Dünya'da bütün fuarların olmadığı, fiziki fuarların iptal edildiği dönemde biz sürdürebilir bir şekilde fuarlarımızı gerçekleştirdik. Tabiki bu bize olumlu dönüşler sağlamaya başladı. Müşterilerimiz işten kopmadı. Sektör temsilcilerimiz yeni koleksiyonlar yapmaya devam ettiler. Bu da bizi pandemi döneminde diğer tedarikçilerin uyku moduna geçtiği zamanda bizi aktif duruma geçti."

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Fuarın bu alanda büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Gözmen şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bunu gururla söyleyebiliriz. Uluslararası dolaşıma açık bütün ziyaretçilerimizi ve alımcıları biz burada konuk ettik. Çok olumsuz şartlar içerisinde geçen sene her fuarda 60 milyon dolara yakın ticaret bağlantısı oldu. Senede iki kez düzenlenen bu fuarın aşağı yukarı 130 milyon dolar bir ticari bağlantısı var. Önümüzdeki sene yüzde 50 artış bekliyoruz. Pandemi döneminin biraz daha inişe geçmesiyle birlikte. Burada en büyük sıkıntımız tedarik zincirinin kırılmasından dolayı Türkiye'ye yönelmiş olan talebi karşılayabilmek konusunda bazı sıkıntılarımız olabileceğini düşünüyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız kısa vadede Türk kadınlarını tekrar iş hayatına çekebilmek olacak. Bu konuda araştırdığımız zaman en büyük sorun kreşler olduğunu görüyoruz. Çünkü iş alanına çekmek istediğimiz kadınların yaş aralığı 18 ile 35 arası. Eğer bunu yerel yönetimler ve devletimiz aracılığıyla çözebilirsek daha önceki gibi milyon dolarlara varan ihracatımızı bu kriz döneminde avantaja çevirebiliriz."

Ayrıca bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuarda 'I Lost in Istanbul' parçasıyla dünyanın sevgilisi haline gelen 'Brianna' sahne alacak.

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