Dereli'de hayat normale dönüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi yolunun çizgi çekimi çalışmalarını yerinde inceledi. Giresun'da hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Giresun'un kısa sürede ayağa kaldırılacağını" söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından Giresun'da çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir mesai ile bölgede inceleme yapan Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde denetlerken, şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımların da planlamasını yapıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun talimatı ile selden en çok etkilenen Dereli ilçesinin Celal Müdür Caddesindeki yolda asfalt çalışmaları tamamlandı. 4 metre balçıkla kapalı olan ana cadde temizlenerek asfaltı serildi. Yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, yolda güvenli ve emniyetli ulaşım için çizilen çizgi çalışmalarını da takip etti.

Yetkililerden Bakanlığının uhdesindeki tüm çalışmalara ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

"DEVLETİMİZ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YARINDA GİRESUN'UMUZUN YANINDA"



Karaismailoğlu, afetin izlerini ve yaralarını silebilmek, yürekleri ferahlatabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Dün olduğu gibi bugün de yarında Devletimiz Giresun'umuzun yanında" diyen Karaismailoğlu, Giresun'un kısa sürede ayağa kaldırılacağını kaydetti.