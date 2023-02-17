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Depremzedelerden abonelik ücreti alınmayacak

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#Depremzede#Fatura#Abonelik
Depremzedelerden abonelik ücreti alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 09:52

Depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgede yaşayan ve depremzede olan vatandaşlar farklı şehirlere giderek kiralık daire tutmaya başladı. Elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi ihtiyaçları için abonelik açtırmak isteyen depremzedelere yönelik olarak OHAL kapsamında yeni haklar sunuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.

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#Depremzede#Fatura#Abonelik

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