Depremzedeler için lojistik üs! Yardımların kalbi Kayseri

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Türkiye içinden ve yurt dışından gelen yardım malzemelerinin dağıtımında önemli rol üstlenen merkezde binlerce ürün kategorize edilerek TIR’lara yükleniyor. Su, gıda, giyim, ısınma, jenaratör, hijyen gibi malzemelerin ayrıştırıldığı merkezden çıkan onlarca TIR, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Acil Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) aracılığıyla afet bölgesindeki depolara taşınıyor. Yardım malzemelerini buradan da afetzedelere ulaştırılıyor.

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DAYANIŞMA ÜST SEVİYEDE



Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından hem yurt içinde hem de uluslararası alanda dayanışma en üst seviyeye çıktı. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından tonlarca ayni yardım, çeşitli ulaşım araçlarıyla deprem bölgesine sevk edilmeye başlandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bir taraftan sanayiciler ile deprem bölgesi arasında yardım koridoru oluştururken diğer taraftan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurduğu aktarma ve lojistik merkezleri ile yardımların hızlı ve güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılmasına yardımcı oluyor.

3 İLDE KURULDU



Bakanlık bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla deprem yardımlarının koordinasyonu için Adana, Gaziantep ve Kayseri’de lojistik aktarma merkezleri oluşturdu. Bunlardan biri olan Kayseri Acil Sosyal Yardım Lojistik ve Aktarma Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların deprem bölgesine sevk ve idaresi görevini üstlendi.



ÜRÜNLER TASNİF EDİLİYOR



Kayseri OSB içerisindeki fuar alanının dönüştürülmesiyle oluşan merkeze gelen ürünler; su, gıda, giyim, ısınma, jenaratör ve hijyen gibi kategorik olarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırma ve tasnif işleminin ardından tekrar TIR’lara yüklenen ürünler, AFAD ve Türk Kızılay’ın öncelikli ihtiyaç listesine uygun olarak şehirlere gönderiliyor.