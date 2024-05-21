Depremin vurduğu çarşı 1 milyar TL’ye onarılacak

Haberin Devamı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediye olarak hazırladıkları güçlendirme projesinde son aşamaya geldiklerini belirtirken, çarşıda hasarın büyük olduğunu bu nedenle de restorasyona 1 milyar TL’den fazla harcama yapılacağını söyledi.

‘HIZLI YOL ALACAĞIZ’

İlk etapta Kapalı Çarşı’nın güçlendirilmesinin yapılacağını, belediye olarak hazırladıkları güçlendirme projesinde de son aşamaya geldiklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Proje onaylarını bekliyoruz, sonra Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte hızlı yol almaya başlayacağız. Tabii biz büyükşehir belediyesi olarak geçici çözümlerle oranın en azından şu anda herhangi bir tehlikeye mahal vermemesi anlamında önlemler almaya çalışıyoruz. Ancak burada çok büyük maliyetle bir restorasyon söz konusu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Hasarlı olması nedeniyle belediye olarak çarşının tüm giriş ve çıkış noktalarını güvenlik amacıyla kapattıklarını belirten Görgel, şöyle devam etti:

“Kapalı Çarşı olarak tabir ettiğimiz bölgede 140 bağımsız bölüm var. Bunların hemen hemen tamamı hasarlı ve çatılarda sorunlar var. Çok ince bir restorasyon çalışması lazım. Kahramanmaraş tarihinin yeniden canlanması, tanıtılması ve turizmin canlanması için Kapalı Çarşı’nın bir an önce faaliyete geçmesi çok önemli. Esnafımızın birçoğu şu anda Ulu Cami çevresinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenlerden dolayı Kapalı Çarşı’nın restorasyonuna öncelik verdik. Bir an önce de çalışmaların başlamasını sağlayacağız.”