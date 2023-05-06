Depremin vurduğu 11 ilde yeniden inşa süreci hızla sürüyor: 132 bin konutun inşaatı başladı

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Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgede yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bölgede bilim insanlarının uzmanlığında yeniden yapım sürecinin hızla başladığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde 132 bin konutun yapımına başlanıldığını belirtti ve “Yaklaşık 500 bin kişinin yuvasının temeli atılmış oldu” dedi.

‘11 İLİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ’

Bölgede yapılacak toplam konut sayısı hakkında da bilgi veren Kurum, “15 gün sonra ilk sözleşmeler imzalandı, 46’ncı günde temeller atıldı. Bölgede toplamda 125 bin konut ve köy evinin ise ihale süreci tamamlandı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu hızla bu anlayışla tekniğine uygun inşaatlar göremezsiniz. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslimini planlıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapacağız. 11 ilimizi yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

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YATAY MİMARİ

Depremin ağır hasar verdiği bölgelerde 11 ilde 11 ayrı master plan çalışmaları hazırlandığını belirten Bakan Kurum şunları söyledi: “Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor. Akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, mimar, mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirlendi. Yeni yapılacak afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan kırıklar dâhil olmak üzere zeminin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlandı. Afet konutları en doğru en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Yeni binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.”

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BİLİM İNSANLARIYLA ORTAK ÇALIŞMA

Tüm illeri başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirmek için oluşturulan ‘Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’ ile şehirleri tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırmak amaçlanıyor.

Bakan Murat Kurum, 11 ili yeniden inşa ederken başta deprem olmak üzere coğrafyanın ve iklim krizinin sebep olabileceği afetlere karşı şehirleri dirençli hale getirmek için bilim insanlarının desteklerine ve onların sahadaki çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bu ihtiyaç çerçevesinde davet edilen bilim insanları içinde inşaat, jeoloji, maden, çevre, endüstri, ziraat mühendisliği gibi alanlardan isimler olduğu gibi mimar, şehir-bölge planlama, sosyoloji, psikoloji, tarih, iletişim uzmanlığı, sağlık, hukuk gibi birçok farklı disiplinden alanında uzman isimlerin de yer aldığı toplantılar gerçekleştirildi.

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İLK KÖY EVLERİNDE TESLİMLER YAPILDI

Köylerde farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimariye uygun evler tasarlandı. Konutlarda tüm tipler ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 olarak planlandı. Hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için köy evleri ahırlarla birlikte yapılıyor. 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cemevi planlaması yapılarak projeler hazırlanıyor. İlk köy evleri de depremden 2.5 ay sonra tamamlandı. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin anahtar teslimi gerçekleşti. Konutlar tamamlandıkça teslimler devam edecek.

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İŞTE İL İL RAKAMLAR

11 İLDE YAPILACAK KONUTLAR

Adana: 12 bin 492 konut, 2 bin 438 köy evi

Adıyaman: 49 bin 934 konut, 23 bin 640 köy evi

Diyarbakır: 16 bin 500 konut, 2 bin 361 köy evi

Elazığ: 7 bin 452 konut

Gaziantep: 29 bin 751 konut, 12 bin 607 köy evi

Hatay: 216 bin 733 konut, 34 bin 129 köy evi

Kahramanmaraş: 81 bin 987 konut, 30 bin 310 köy evi

Kilis: 1.643 konut, 2 bin 628 köy evi

Malatya: 70 bin 1 konut, 25 bin 302 köy evi

Osmaniye: 12 bin 243 konut, 6 bin 856 köy evi

Şanlıurfa: 8 bin 3 konut, 3 bin köy evi

İHALESİ YAPILANLAR

Adana: TOKİ eliyle 1.682 konut, Emlak Konut eliyle 21 bin 854 konut

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Adıyaman: 3 bin 903 konut, 6 bin 198 köy evi

Diyarbakır: 6 bin 40 konut, 300 köy evi

Elazığ: 1.263 konut

Gaziantep: 15 bin 99 konut, 4 bin 356 köy evi

Hatay: 13 bin 626 konut, 6 bin 294 köy evi

Kahramanmaraş: 12 bin 267 konut, 6 bin 928 köy evi

Kilis: 1.743 konut, 486 köy evi

Malatya: 7 bin 174 konut, 7 bin 165 köy evi

Osmaniye: 3 bin 685 konut, 900 köy evi