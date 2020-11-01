Depreme ‘yeni nesil’ hazırlık

İzmir’de 30 Ekim’de gerçekleşen deprem, bir kez daha gerçeklerle yüzleşmemizi sağladı. Bir anda ülkenin gündemi deprem, binaların durumu ve enkaz altındakilerin nasıl çıkarılacağı oldu. Burada elbette ilk olarak binaların sağlamlaştırılması ya da eski yapıların yıkılarak kriterlere uygun olarak yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ancak depreme nerede, ne zaman ya da nasıl yakalanacağımızı bilemiyoruz. Bu yüzden binalar dışında kendi önlemlerimizi de almamız gerekiyor. Burada da yeni nesil teknolojiler devreye giriyor. Geçmişte depreme hazırlıksız yakalanmamak için yetkililer vatandaşları ‘deprem çantaları’ hazırlamaları konusunda uyarıyordu. Çantalarda çabuk bozulmayacak yiyecekler, sular, birkaç parça kıyafet, el feneri, radyo ve acil durum ekipmanları koyulması gerektiği söyleniyordu. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte deprem çantasına giren ürünlerde de değişim yaşanıyor.

TAŞINABİLİR BATARYA

Artık neredeyse herkesin cebinde birer akıllı telefon bulunuyor. Bu telefonlara yüklenecek uygulamalar ya da telefonlarda bulunan özellikler sayesinde kolayca yer tespiti yapılabiliyor. Ancak telefonların şarjlarının da bir dayanma süresi var. İşte bu yüzden deprem için hazırlanan acil durum çantalarında taşınabilir bir batarya bulundurmakta yarar var.

Böylece herhangi bir kötü durumda telefonları elektrik ya da priz olmadan şarj etmek mümkün olabilir. Bu da dış dünya ile kesintisiz irtibat sağlayacaktır. Peki depreme sonrasına hazır olmak için başka neler yapmak gerekiyor, telefonlara hangi uygulamalar indirilmeli, hangi ürünler size deprem sonrasında yardımcı olabilir? Bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte hayat kurtaran teknolojiler...

CEP TELEFONUNDAN DÜDÜK SESİ

Enkaz altında kalma halinde en büyük sorun sesinizi duyurmak olabilir. İşte bu noktada devreye yine cep telefonu uygulamaları giriyor. Enkaz altında kalma durumunda herhangi bir düdük sesi çıkarabilen uygulama indirilirse, telefonunuz en yüksek seviyede tiz bir ses yayar. Böylece bulunduğunuz yeri arama-kurtarma ekiplerine de belli edebilirsiniz. Düdük sesi çıkaran uygulamalardan biri ise ‘Whistle’ adlı uygulama.

SAATTEN TELSİZ UYGULAMASI

Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch modellerinde ‘Walkie-Talkie’ yani telsiz uygulaması yer alıyor. Favori kişiler bölümüne eklenecek yakınların telefonları ile iletişime geçilebiliyor. Konuşma butonuna basıp konuştuktan sonra ses karşı tarafa iletiliyor. Bir mesaj geldiğinde ise Apple Watch üzerindeki hoparlör aracılığıyla ses duyulabiliyor.

İNTERNETSİZ MESAJLAŞMA

Depremden sonra herkesin yakınlarına ulaşma çabası yoğunluktan dolayı iletişim şebekelerinin kilitlenmesine neden oluyor. ‘Bridgefy’ adındaki uygulama ile şebekeye erişim veya internet bağlantısı olmasa bile mesajlaşılabiliyor. Uygulama, bunu akıllı telefonların bluetooth bağlantısı üzerinden gerçekleştiriyor. Bluetooth aracılığıyla iletişim kuran bu uygulama, 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanızı sağlıyor. Uygulamayı indirdiğinizde internetle profil oluşturuluyor, sonrasında ise herhangi bir kişi eklemeden yakınlardaki diğer kullanıcılarla otomatik olarak iletişim halinde olunabiliyor.

TEK SMS’LE YAKINLARA ULAŞILABİLİYOR

AKUT’un bir uygulaması olan Güvendeyim; deprem, sel gibi doğal afet durumlarında güvende olup olmadığınızın bilgilendirmesini yapmanızı sağlar. Uygulamayı yüklediğinizde yakınlarınızın telefon numarasını eklemek için internete bağlı olmanız gerekiyor. Afet durumunda ise herhangi bir internete gerek duymadan, tek bir tuşla tüm sevdiklerinize SMS yoluyla güvende olup olmadığınızı haber edebilirsiniz.