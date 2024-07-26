Depreme dayanıklı teknoloji

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Hızlı ve depreme dayanıklı yapılar inşa etmek üzere tasarlanan bu sistem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen yeniden yapım ve imar çalışmalarında önemli bir rol oynayacak. Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni malzeme türü, günümüzde birçok yüksek teknolojik üründe ve uçak sanayisinde kullanılmakta iken şimdi inşaat karkası olarak da kullanılabilmekte ve depreme dayanıklılık, korozyona uğramama ve ısı izolasyonu gibi çeşitli önemli avantajlar sunmaktadır. Sistemin en önemli özelliği ise hızlı inşaat yapımına imkan vermesidir. Bu teknoloji ile Amerika’da 2018’de yapım onayı aldık ve inşaatlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye de bu malzemeyi ve faydalarını tanıtacağız.”