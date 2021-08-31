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Deprem tahkiki ve proje güçlendirme projelerinin hazırlanması hizmeti alınacak
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Fatih Orman Yerleşkesi’nde çeşitli yapılar için deprem tahkiki ve gerektiğinde proje hazırlanması hizmeti alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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