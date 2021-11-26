Deprem konutları teslim ediliyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkânın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz” açıklamasını yaptı. Kartal’da, Kâğıthane’de, Elazığ’da, Malatya’da, Giresun Dereli’de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir’de de konutların inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattıklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM

“İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. İzmir Bayraklı’da yerinde ve rezerv alanda toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkân yapıyoruz. Bayraklı’da inşa ettiğimiz 1.391 konut ve 302 dükkândan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkânları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı’da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3 bin 649 konut ve 51 dükkânı da aynı hızla tamamlayacağız. 2022 yılında hiçbir depremzede vatandaşımız dışarda kalmayacak. İzmir’de deprem konutları için 2 yıl ödemesiz dönem imkanı sunulurken, taksitler 18 yıl faizsiz olacak.”