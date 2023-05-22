Deprem konutları hızla tamamlanıyor

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl ve ilçe merkezler ile köylerde süren yeniden inşa çalışmaları ise hızla sürüyor. İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde de depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konuları belirli seviyeye geldi. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Pazarcık koordinatörü olarak görev yaptığı ilçede hem afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için hemde kalıcı konutların biran önce tamamlanması için devletin tüm kurumlarının ilk günden itiabaren sahada olduğunu kaydetti.



"EKİM AYINDA BU KONUTLARIN ÖNEMLİ BİR KISMINI TESLİM EDECEĞİZ"



Vali Tekbıyıkoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada. "Yaklaşık 4 tane konteyner kent var. 2 bin 600 civarında bir çadır kent, 2 bin 700'de konteyner var. Pazarcık ilçemize toplamda 8 bin konut yapılacak. Bunun iki bin tanesinin inşaatına başlandı. Bununla alakalı ilçenin zemininin en sağlam olduğu, bundan sonra da olumsuzlukların yaşanmaması için bütün tecrübeleri de içerisine katarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile beraber yerlerimizi belirledik. Çok hızlı bir şekilde de kalıcı konutlar inşa ediliyor. Bazılarına çatılar çakılmaya başlanmış. Belki inanması zor gelir ama Ekim ayında bu konutların önemli bir kısmını teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız konteynerlerden kalıcı konutların içerisinde daha güvenli insanlığa yakışır bir şekilde hayatlarını idame edecekleri konutlarına geçecekler" diye konuştu.

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"ESNAFLARIN DÜKKANINI AÇMASINA YARDIMCI OLDUK"



Esnafların ticari hayatlarını sürdürmesi için her türlü yardımı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerinin altını çizen Tekbıyıkoğlu, "Hayatı normalleştirmek adına esnafların dükkanını açmasına yardımcı olmaktı. İlk başta onların elektriklerini ve su problemlerini giderdik. Temizliğini bile bizim arkadaşlarımız yaptı ve çok hızlı bir şekilde açıldı. Burada ihtiyaç olduğu müddetçe biz sıcak yemek olayını devam ettireceğiz. Bununla beraber kuru gıda da veriyoruz. Konteynerlerinde sıcak yemek yapmak için ısıtıcı düzenekleri var. Hatta tencere takımlarını da veriyoruz" şeklinde konuştu.



"ESNAFLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ DA"



Esnaflar için ayrı noktalarda 4 tane konteyner çarşı kurduklarını kaydeden Tekbıyıkoğlu, "Bugün afetin 105'inci günü. Zannediyorum 95 günü Pazarcık'taydım. İnsanlar seviyor. Olayın ilk gününde ateşin başında geçirdiğimiz günler oldu. Esnaflarımız çok önemli. Buranın ekonomisinin çok hızlı bir şekilde dönmesi lazım. Yaklaşık 4 tane çarşı kurduk. 200'ün üzerinde esnafımıza yardımcı olduk. İş yerleri yıkılan esnaflarımız olmak üzere kura yöntemiyle hak sahiplerini belirledik. Hala bazen talepler geliyor onları da tamamlıyoruz. Esnaflarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Sözün özü, bu deprem hepimizi düşürdü ve hep beraber yeniden ayağa kalkıyoruz. Bir şehri yeniden kuruyoruz. Bu şehri hep beraber devletimizle, milletimizle, Pazarcıklı vatandaşlarımızla beraber kuruyoruz" ifadelerini kullandı.



Vali Tekbıyıkoğlu, devlet-millet olarak Pazarcık ilçesini yeninden ayağa kaldırarak eskisinden daha yaşanabilir bir şehir yapacaklarını sözlerine ekledi.