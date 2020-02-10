Deprem hasarları ödenmeye başladı

Sigortacılar, deprem sonrası hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için 7 Şubat’ta Elazığ ve Malatya’daydılar. Sanayi ve ticaret odalarını da ziyaret eden sigortacılar, düzenledikleri toplantılarda sigorta acente ve eksperleri ile de bir araya gelerek sorunları dinledi. Toplantılara; Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, DASK Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Güngör, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, DASK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk katıldı.



DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye genelinde konutların yüzde 54’nün zorunlu deprem sigortası olduğunu, Marmara bölgesinde bu oranın yüzde 67, Güneydoğu Anadolu’da ise yüzde 40 civarında olduğunu söyledi. Elazığ’da ise konutların yüzde 35’nin sigortalı olduğunu belirten Güler, “Deprem öncesinde 123 bin konutun 43 bininin sigortalıydı. Bugün itibariyle de sigortalı konut sayısı 48 bine çıktı ama 75 bin konutun henüz sigortası yok” dedi.



MARTTA TÜM ÖDEMELER BİTER



Deprem sonrasında 15 bin konuttan hasar ihbarı aldıklarını ve tespitlerie başlandığını vurgulayan Güler, “Şimdiye kadar 350 hasarlı konut için 2 milyon lira hasar ödemesi yaptık. Hasarları hızlı tespit edip, ödemeleri de hızlı yapıyoruz. Mart ayı ortasına kadar tüm hasar ödemelerini bitiririz” şeklinde konuştu. Güler, DASK’ın, mali yönden tüm kayıpları karşılayacak yapıda olduğunu ifade ederek, hali hazırda 24 milyar TL’lik hasar ödeme kapasitesine sahip olduklarını sözlerine ekledi.



TSB Başkanı Atilla Benli, sigorta şirketlerinin depremden 72 saat sonra DASK dışındaki hasarlar için çalışmalara başladıklarını belirterek, DASK’ın dışında Elazığ’dan 753 hasar ihbarı geldiğini; bunların 473’ünün Elazığ’dan, 202’sinin Malatya’dan, 78’nin de diğer illerden oluştuğunu söyledi. Benli, “753 hasar ihbarının 355’i konut, 377’si işyeri, 14’ü kasko ve 7’si ise diğer sigorta hasarlarıydı. İlk bir haftada yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 150 bin TL’ye yakın tazminat ödemesi yapılırken, 10 milyon TL’nin üzerinde tazminat ayrıldı” dedi.



Benli, Türkiye genelinde konut sigortalılık oranının ortalama yüzde 22, işyeri sigortalılık oranı ortalama yüzde 37 düzeyinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Elazığ ve Malatya’daki sigortalılık oranları Türkiye ortalamasının altında; toplam 30 bin konut, 9 bin de işyeri poliçesi görünüyor. Elazığ’da toplam poliçe sahibi 13 bin 366 konuttan 195’i deprem hasarı ihbarında bulunurken, 3 bin 905 sigortalı işyerinin 259’u deprem hasarı ihbarı yaptı. Sigorta sektörünün önemli görevi, hem devletin üzerine düşen yükü azaltmak hem de riski dağıtmak. Sigortalılık oranını artırmış olsaydık devletimize yük olmadan tüm zararı karşılayacaktık.”



İŞYERLERİNİN SİGORTASI YOK



Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ilde ticari alanlarda ciddi hasarlar olduğunu belirterek, “Ağır hasarlı binaların altında olan işletmelerde kayıplar çok büyük. Bizim öngörümüz bine yakın işyerinin bu binaların altında kullanılamaz halde olduğu ve hiçbir sigorta güvenceleri de yok, DASK kapsamı da dışındalar. Acil yıkım kararı olan binalar 600 civarında, bunların hiçbirisine giriş izni yok, ondan dolayı da tüccarımız gidip içinden malını bile alamadı” dedi.



Dr. Alper İlki, Elazığ ve Malatya’da hasarların, binaların deprem yönetmeliğine uygun olmamasından kaynaklandığını belirterek, “Elazığ’da incelediğimiz hemen hemen her binada deprem yönetmeliği kurallarına oldukça uzak uygulamalar var. Buna rağmen gözlenen hasar bir hayli az. Elazığ ve Malatya’da İstanbul’dan biraz daha iyi yapı stoğu olduğunu söylemek mümkün. Türkiye’nin her yerinde 2000 öncesi yapılmış olan binalar maalesef çeşitli açılardan yönetmelik şartlarını sağlamaktan uzak. O yüzden güçlendirme konusuna önem vermemiz gerekiyor.”

DEPREM BÖLGESİNİN SİGORTA KARNESİ ÇIKTI

* Elazığ’da 123 bin konuttan 43 bininin zorunlu deprem sigortası bulunuyordu.



* Malatya’da 165.900 konuttan 45 bini deprem sigortalıydı.



* Deprem sonrası Elazığ’dan deprem sigortalı 2 bin 877, Malatya’dan 4 bin 290 konuttan DASK’a ihbar geldi.



* Deprem sonrası Elazığ’da sigortalı konut sayısı 48 bine çıktı. Halen Elazığ’da 75 bin konut sigortasız.



* DASK dışında Elazığ’da toplam sigortalı konut sayısı 13 bin 366. Konut sigortalılık oranı yüzde 10.8.



* Sigortalı işyeri sayısı 3 bin 905. Elazığ’da işyerlerinin sigortalılık oranı yüzde 26.1.



* İldeki 126 bin 387 aracın 25 bin 303’nün kaskosu bulunuyor. Elazığ’da kasko sigortalılık oranı yüzde 20.



* Malatya’da DASK dışında konutların sigortalılık oranı yüzde 10.6.



* Malatya’da 5 bin 122 işyeri sigortalı ve sigortalılık oranı yüzde 26.2



* Malatya’da 176 bin 389 aracın 32 bin 220’si kasko sigortalı.



* DASK dışında sigorta şirketlerine 473’ü Elazığ’dan, 2020’si Malatya’dan, 78’i diğer illerden olmak üzere 753 hasar ihbarı geldi. Bunun 335’i konut, 377’si işyeri, 14’ü kasko sigortalarında oluştu.