Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Deprem bölgesine konteyner kent kurulmaya başlandı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Konteyner
Deprem bölgesine konteyner kent kurulmaya başlandı
Gülistan ALAGÖZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 10:55

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında vatandaşların barınma ihtiyaçları için çalışmalar devam ediyor. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde barınma sorununun çözülmesi için 15 bin konteryner kurulacak. İlk etabı için ise 500 konteyner kurulumu başladı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrasında binlerce insan hayatını kaybederken kurtulanlar için çalışmalara hız kesilmeden devam ediliyor.

Arama kurtarma faaliyetleri yoğun olarak sürdürülürken barınma ihtiyacına yönelik olarak da çalışmalar başladı.

Gözden Kaçmasın

ürkiyeyi sarsan afette dördüncü gün
#DEPREM#AFAD
ürkiye'yi sarsan afette dördüncü günHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Türkiye ve dünyanın her yerinden yardımların yapıldığı deprem bölgesinde ihtiyaçlar karşılanmaya başladı. Yaşanan büyük deprem felaketinde yaraların sarılması için çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Deprem bölgesine konteyner kent kurulmaya başlandı

15 BİN ADET KONTEYNER KURULACAK

Gaziantep Islahiye ilçesinde barınma sorunun çözümü için adım atıldı. Bölgede 15 bin konteyner kurulmasına karar verilirken, ilk etapta 500’ü için çalışmalar başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmaları yerinde inceliyor.

Haberin Devamı

AFAD BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AFAD depremin ilk anından itibaren koordinasyon, arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Binlerce personel ile çalışmalara devam eden AFAD, gelen yardımları da organize ederek ihtiyaç sahiplerine sunuyor.

Deprem bölgesine konteyner kent kurulmaya başlandı

 YARDIM MALZEMELERİ KÖYLERE ULAŞTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı. 7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

“MEHMETÇİK, KARADAN DA GIDA VE ERZAK İKMALİ YAPTI”

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem nedeniyle hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını ulaşıma açtı.

Bu arada jandarma ekipleri, İslahiye Topçu Alay Komutanlığı’ndan temin edilen unimog araçlarla 128 mahalle ve köye koordine edilen yardım malzemelerini ulaştırdı.

“MEHMETÇİK, ÇADIR VE KONTEYNER KURDU”

Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve yanı sıra 1.090 çadır ve 137 konteyner kurdu.

Gözden Kaçmasın

Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken sözler: Bunu ilk kez söylüyorum, bütün Türkiye duysunProf. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken sözler: Bunu ilk kez söylüyorum, bütün Türkiye duysunHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#Konteyner

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Depremlerin yıktığı Nurdağı ve İslahiye’de durum şok edici: Binalar kum gibi birbirine karışmış

Depremlerin yıktığı Nurdağı ve İslahiye’de durum şok edici: Binalar kum gibi birbirine karışmış

#Gaziantep
7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altındaki kardeşini böyle korudu Bizi çıkarın istediğiniz her şeyi yaparım

7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altındaki kardeşini böyle korudu! 'Bizi çıkarın istediğiniz her şeyi yaparım'

#Suriye