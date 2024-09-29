Deprem bölgesine 46 milyar TL’lik su yatırımı

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İKİ YILDA BİTECEK

Hatay’ın Hassa ilçesindeki Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemelerde bulunan Yumaklı, bölgeye yönelik projeleri anlattı. Yumaklı, “Deprem bölgesinde sulama projelerine yönelik 30 milyar liralık bir yatırım devam ediyor. Bunları da en geç 2 yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Inşallah başta Hatay olmak üzere bütün deprem bölgesinin hızlıca ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmayı tamamlamış olacağız” dedi.

Bakan Yumaklı, Hatay’da 26 milyar liranın üzerinde bütçeyle 122 tesisin hayata geçirildiğini hatırlatarak, şehrin simgelerinden Asi Nehri’nin rebabilitasyonuna

ilişkin de bilgi verdi. Yumaklı şöyle konuştu:

“Asi Nehri’nde 2023’te yaklaşık 40 kilometrelik bir kanal temizliği gerçekleştirildi. Asi Nehri’nin ıslahını kısım kısım planladık.

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‘ASİ’Yİ TEMİZLEDİK’

Tahtaköprü Barajı’nın yükseltilmesiyle ilgili işlemin tamamlandığını belirtmek istiyorum. Bu projenin toplam maliyeti 24 milyar lira. Yaklaşık 450 bin dönümlük bir alanın sulamaya açılması söz konusu olacak. Bu iletim hattının sadece bu iletim hattının maliyeti 4,2 milyar lira civarında. Ana iletim hattında da inşaat işlemleri devam ediyor.”