Deprem bölgesindeki köy evleri hazırlandı! Bayramda teslim edilecekler

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Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası hızla çalışmalar devam ediyor. Kalıcı konutların temelleri atılırken köy evlerin Ramazan Bayramı'nda sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Çok kısa zamanda hızlı ve koordineli aksiyon alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, TOKİ vasıtasıyla birlikte evi hasarlı ya da yıkılmış vatandaşların konutlarını teslim ediyor.

Zamanla yarışan ekipler son teknolojiyi kullanarak zemin etüdü yapılmış, depreme dayanıklı yeni konutları sahiplerine teslim etmek için gün sayıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki yapımına başlanan köy evleri hızla tamamlanıyor. Mesthüyük Mahallesi'ne bulunan köy evleri Ramazan Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilecek.

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BAKAN KURUM: BAYRAMDA TESLİM EDİLECEK

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "11 il için verdiğimiz sözleri tutacağız. İlk önceliğimiz o olacak. Ardından İstanbul'un dönüşümüne odaklanacağız. Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek. İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin kararlılığımızı daha da artıracağız. 5 yıllık süreçte kararlı tutumumuzu artıracağız" demişti.

Kurum ayrıca bugün attığı tweette "Devletimiz çifte bayram yaşatıyor! Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız" dedi.