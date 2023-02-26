Deprem bölgesinde esnaf toparlanıyor: ‘Kepenkler moral olsun diye kaldırıldı’

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Amaçlarının para kazanmak olmadığını ifade eden giyim mağazası sahibi İbrahim Kasap, “Biz sadece, insanlar çarşıya gelebilsin ve yaralar bir an önce kapansın, herkes işine gücüne baksın istiyoruz. Kahramanmaraş şu anda en az 5-10 sene geriye gitti” dedi.

‘MORAL OLSUN DİYE AÇTIK’

Kahramanmaraş’ta sokaklar da depremin ilk günlerine göre hareketlendi. Atatürk Bulvarı’nda kuruyemiş satan Mesut Göde, “Dükkanları insanlara bir moral olsun diye açtık. Üç-beş gündür açıyoruz. Bunu da dayanışmanın bir parçası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey’in 1500’lü yıllarda inşa ettirdiği tarihi Maraş Çarşısı, iki büyük depremde aldığı yaralardan sonra Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme dayanamadı. Dükkanlarındaki ürünleri çıkarmak için çarşıya gelen esnaf Ökkeş Kılıççalan, “Buranın restorasyon proje aşamasındaydı ama şimdi yıkıldı. Bizler de kurtarabileceğimizi elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi hale geleceğiz” dedi. ◊ DHA