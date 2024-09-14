Deprem bölgesinde 153 bin kişi çalışıyor

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Bakan Kurum sunumunda bin 900 şantiyede, 153 bin kişinin çalıştığının altını çizdi. 4 bin 333 köy ve şehir merkezlerinde olmak üzere 174 ayrı alanda afet konutu inşa edildiğini söyledi. Yıl sonuna kadar 199 bin 20’si konut, 2 bin 668’i ticari alan olmak üzere teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 201 bin 688’e ulaşacağını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar 296 bin 264’ü konut, 14 bin 897’si ticari ünite olmak üzere 311 bin 161 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Toplamda 414 bin 538’i konut, 39 bin 108’i ticari üniteyle birlikte 453 bin 646 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ayrıca deprem sonrası kültür varlıklarının yeniden ihyası kapsamında Hatay’da Habib-i Neccar Camii, Meclis Binası ve Uzun Çarşı ile Malatya’da Bakırcılar Çarşısı’nda çalışmalar sürüyor.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde çökme yaşanan sahilde de, 331 bin 842 metrekare alanda İskenderun Sahil Projesi’ni hayata geçireceğiz.”