Depozito Yönetim Sistemi başlıyor

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Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde projenin yeni ayakları tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca düzenlenen etkinlikte Depozito İade Makineleri (DİM) ve depozito mobil uygulaması da kamuoyuna ilk kez gösterildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önümüzdeki hafta birkaç projeyi açıklayacaklarını belirterek, “Bu projelerden biri de Depozito Yönetim Sistemi (DYS). Sadece su içerken kullandığımız pet ve cam şişe sayısı yıllık 20 milyar adet. Bunlar tabiatta kolay kolay erimiyor. Şimdi Depozito Yönetim Sistemi’ne geçiyoruz. Yazılımını kendi yaptığımız Depozito Yönetim Sistemi ile insanlar çöp olarak gördükleri her şişe ve atığın geri dönüşümünü telefonlarında hesaplarına yatmış olarak bulacaklar ve bu çöpler tabiata atılmamış olacak. Onları da toplamış olacağız” dedi.