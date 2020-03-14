‘Depolarımızda yeteri kadar ürün var’

Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardında panik yaşayan vatandaşlar marketlere akın etmiş, raflar boşalmıştı. İlk gün yaşanan panik havası geride kaldı, raflara yeni ürünler yerleştirilirken, fırsatçılar için de 81 ilde eş zamanlı denetim başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlerdeki talep artışına ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç: “Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcut ve üretimde de hiçbir sıkıntı yok” dedi. Ürünlerin raflarda zaman zaman tükeniyor olmasının sebebinin ani talep artışları olduğunu kaydeden Avdagiç, şöyle konuştu: “Bu şekilde tükenen ürünlerde de hemen merkez depolarımızdan gerekli tedarik yapılmaktadır. Bugün itibariyle kolonya dışında dağıtımında, üretiminde, tedarikinde sıkıntı çekilen hiçbir ürünümüz yoktur. Hijyen ürünleri, yer temizleyiciler, ıslak mendiller, tuvalet kağıtları, makarna, un, yağ gibi temel gıda maddeleri aşırı talep oldu ancak bu ürünlerin tedarikinde ve stoğunda sorunumuz bulunmuyor.”

KOLONYAYA YOĞUN TALEP

Avdagiç, organize, toptan ve perakende sektörünün bu gibi durumlardan asla istifade etmediğini ve etmeyeceğini bildirerek, stokların yeterli miktarlarda olduğu için aşırı fiyat geçişlerinin olmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Kolonyada ani talep artışından dolayı geçici bir sıkıntının yaşandığını belirten Avdagiç, “Kolonya imalat süreci çok da zor olmayan bir ürün. Perakende sektörümüz bunu hızlı bir biçimde temin edecek ve tüm talebi karşılayacak imkana sahiptir. Halkımızdan ricamız, panik havasına kapılmamasıdır. Koronavirüs gibi salgınları en az zararla atlamamızı sağlayacak olan sağduyu ve sorumluluk içinde, paniğe teslim olmayan davranışlarımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

DÜZENLEMELER GEREKLİ

İTO olarak koronavirüse ilişkin ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Avdagiç, İTO meclis üyelerinin ve çeşitli sektörlerden davetli temsilcilerle birlikte profesyonel bir ekibin moderatörlüğünde arama konferansı yaptıklarını bildirdi. Avdagiç, toplantının ön sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “İlk etapta lojistikte ülkeler arasında ortak operasyon yapabilecek düzenlemeler yapılması önem taşıyor. Her ülkedeki lojistik firmaları, kendi ülkesindeki taşımayı üstleneceği sistemler için, iş birliği alanları oluşturması isabetli olur. Kritik hammaddede alternatif tedarikçiler bulmanın yanında, tedarik güvenliği için gerekirse gümrük vergilerinde indirim yapılması yerinde olur. İç pazarda gıda güvenliği sağlanırken, hem iç piyasada hem de ihracatta mal tedarikinde spekülatif sorunlar yaşamamak için düzenlemeler yapılması gerekir. Turizm alanında ise kriz sonrasına hazırlık önem arz ediyor. Mevcut kapasitenin ve yatırımların atıl kalmaması şüphesiz ki önemlidir. Sektörün finansal açıdan desteklenmesi yerinde olacaktır. Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı önlemlerin dünyaya çok iyi şekilde anlatılması gerekli”

BAKANLIKTAN ‘FIRSATÇILAR’ İÇİN WHATSAPP HATTI

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri hızlı şekilde almak için WhatsApp hattı kurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin şikayetlerini iletmesi için bir imkan daha sağlandı. Buna göre, vatandaşların şikayetlerini 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde yapabileceği “0552 189 0 189” numaralı WhatsApp hattı hizmete sunuldu. Bu konudaki başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi “www.gib.gov.tr”den de yapılabilecek. İnternet sitesinde yer alan hızlı erişim menüsünden ihbar ve şikayetler için gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecek.