Depoda avantaj 50 liraya yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrolde üretim kesintisini sürdürme konusunda yaşadığı anlaşmazlık sonrasında petrol fiyatları 1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana en büyük günlük kaybını yaşarken bu anlaşmazlık akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Salıyı çarşambaya bağlayan gece benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimler sonrası 45 litrelik depoda vatandaşlar yaklaşık 25 liralık bir maliyet avantajı ile karşılaşmıştı. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından önceki gün de benzinin litresine 51 kuruş daha indirim geldi. Hafta başından itibaren benzinin litre fiyatında toplamda 1 lira 11 kuruşluk indirim yansımış oldu. Bu indirim sonrasında benzinin litre fiyatı 5.53 liraya geriledi. Böylece hafta başında benzinli bir aracın 45 litrelik deposu 298.8 liraya dolarken şimdi aynı depo 50 lira daha ucuza yani 248.8 liraya doluyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol üretimi konusundaki anlaşmazlığı sonrasında hafta başında petrol fiyatları rekor seviyede düşerek 30 dolara kadar gerilemişti. Petrol fiyatlarındaki ani düşüşün öncesinde 45 litrelik dizel bir aracın deposu ise 279 liraya doluyordu. Pompaya yansıyan indirimler sonrasında dizel araçlarda ise tüketiciler depoyu 25 lira 20 kuruş daha ucuza yani 253 lira 80 kuruşa dolduruyor.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintisi konusunda anlaşamaması sonrasındaki ilk şokun ardından dün gün içinde yukarı yönlü bir ivme yakalayan brent petrol 38.22 dolar seviyesine kadar yükselse de haftayı 33.75 dolar seviyesinden kapattı. Fiyat düşüşün ana sebebi olan üretim konusundaki anlaşmazlığın uzun süre daha devam edeceğini belirtiliyor.

VİRÜS ETKİSİ

Petrolde uzun süre 50 dolar seviyesinin aşılmasını beklemeyen uzmanlara göre uluslararası ticareti durma noktasına getiren koronavirüsün petrol talebini de aynı ölçüde yavaşlatması fiyatların tekrar toparlanmasının önünde en büyük engel olarak duruyor. Özellikle havacılık sektöründe peş peşe gelen uçuş yasakları ve bazı deniz limanlarının kapatılması bu beklentiyi güçlendirirken koronavirüs salgını sonrası uluslararası havacılık sektöründe yüzde 25’e yakın küçülme olacağı hesaplanıyor.

TÜRKİYE OLUMLU ETKİLENİR

Petrol fiyatlarındaki düşüş enerjisinin büyük bölümünü dışarıdan alan Türkiye için büyük önem arz ediyor. 2019’da petrol için yaklaşık 18 milyar dolar ödeme yapan Türkiye’nin ilk etapta petrol savaşlarından olumlu etkilenmesi bekleniyor.