Denizli’den 250 milyon Euro’luk ‘tarİhİ’ hedef

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Arama konferanslarında amacımız, eyleme dönüşebilecek fikirleri bulmak amacıyla bir üst politika belgesi ortaya çıkarmaktır. Önceliklendirilen alanlar sırasıyla projelendirip hayata geçirilecektir” dedi.

Denizli denildiğinde akıllara hep Pamukkale’nin geldiğini, ancak şehrin birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentleri, turizme kazandırılmış doğal mağaraları, şelaleleri, kanyonları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Şehrimiz sağlık turizmi için adından söz ettirecek şifalı termal su kaynaklarına sahip ve bunun gibi 12’ye yakın turizm çeşitliliği sayesinde turizm sektöründe önde gelen destinasyonlarından biri” diye konuştu.

TURİST BAŞI 100 EURO

Yılda yaklaşık 2.5 milyon turisti ağırladıkları bilgisini veren Çavuşoğlu, 2023’te 2 milyon 335 bin 815 turistin kenti ziyaret ettiği bilgisini verdi. “2023 ilk 8 ayda 1 milyon 790 bin 458, 2024 yılı ilk 8 ayda 1milyon 796 bin 21 turist geldi” diyen Çavuşoğlu, “Kenti en çok ziyaret eden ülkeler Güney Kore, Çin, İtalya, Malezya, Endonezya, Rusya, ABD, Brezilya, İspanya ve Japonya. Gelen turisti bir gece daha fazla konaklatmak istiyoruz. İlk etapta sadece bu modelle dahi kişi başı en az 100 Euro daha fazla harcama yapmalarını sağlayabiliriz. Böylece şehrimiz fazladan 250 milyon Euro daha fazla turizm geliri elde edebilir. Bu hedefi başardıktan sonra turist sayısını artırmak için de çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

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ÜÇ HAVLUDAN BİRİ DENİZLİ’DE ÜRETİLİYOR

BÜLENT Nuri Çavuşoğlu, kentin sanayisine ilişkin şu bilgileri verdi:

Şehrimizde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde 6 sektör ön plana çıkıyor. Bunlar tekstil ve konfeksiyon, elektrolitik bakır tel ve kablo, demir-çelik ve meta eşya, doğal taş, makine imalat, gıda-içecek ve şarapçılık.

Türkiye’nin ihraç ettiği her 3 havlu ve bornozdan 2’si ve her 2 çarşaf ve nevresimden 1’i Denizli’de üretiliyor.

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Kentin en eski ve köklü sektörlerinden olan demir-çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay ise yüzde 14 düzeyinde.

Denizli, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan dokuzuncu ili konumunda.

Ücretli çalışanların sayısı ise 220 bini aşıyor.

Denizli’de çalışan nüfus içinde kadınların oranı neredeyse yüzde 40’a dayanıyor. Bu oran itibarıyla Denizli, Türkiye’de birinci sırada.