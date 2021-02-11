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Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir
Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhaleler, ilandaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.
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