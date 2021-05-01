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HaberlerEkonomi HaberleriDenizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak
GeriEkonomi Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 01.05.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

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Denizli Baklan'da 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptırılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Denizli İli Baklan İlçesi 2 Etap 94 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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