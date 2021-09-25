Denizleri korumak için çevreci kredi

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EKONOMİ SERVİSİ- Buna göre elektrikli ve hibrit araçların uygun koşullarla finansmanının sağlandığı Çevreci Taşıt Kredisi ile ‘yeşil bina’lardan işyeri alımlarını finanse etme konusunda geliştirdiği çevreci işyeri kredisi gibi ürün ve hizmetleri sunan Banka, bunlara ‘Denizleri Koruyalım Kredisi’ni de ekledi.

Banka bu adımla deniz kirliliğinin azaltılması, önlenmesi ve denizlerin korunmasını amaçlıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Özellikle Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj ve diğer sorunlar, bize denizlere yönelik koruma tedbirli çalışmalar yapmamızın ve çevreye ilişkin uzun vadeli stratejiler oluşturmamızın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Banka olarak bizim yaptığımız bazı işlerin faydasını gelecek nesiller de görür. Zamansızdır; bugünün işi gibidir aynı zamanda yarını da kurtarır. Denizleri Koruyalım Kredisi’ni; su kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile su kaynaklarının kalitesinin korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla, firmaları ilgili yatırımlara teşvik etmek için sunuyoruz.

Kredi kapsamında özellikle kıyı şeritlerimize yakın bölgelerde, ırmak nehir havzalarında denizlerin korunmasına atık arıtma tesisi yaparak katkı sağlamak isteyen veya mevcut su arıtma tesislerini iyileştirmek isteyen işletmelere yönelik uygun faiz oranlı ve geri ödemesiz dönemli, esnek ödeme planlı koşullarda kredi imkanı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.