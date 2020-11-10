Denizlerdeki ‘ölüm tuzakları’ temizleniyor

Ticari ya da amatör amaçlarla denizde avlanırken takılan, yırtılan, kopan veya genel olarak kaybedilen balıkçı ağları dibe çöktüklerinde birer ölüm tuzağına dönüşüyor. Kaybolan av malzemelerine takılan balıkların çürümesi deniz faunasına ciddi zararlar verirken, mercan resiflerin üzerine düşen balıkçı ağları da mercan resiflerinin oksijen almasını önleyerek zamanla resiflerin yok olmasına neden oluyor. Su ürünlerinin yaşamı, beslenme ve üreme alanlarını koruma amacıyla 2014 yılından bu yana uygulanan Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenme Projesi İstanbul, Muğla, Adana, Sinop, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Mersin , Hatay, Konya ve Isparta’da yürütülmeye devam ediyor.

BİRE BİR GÖRÜŞME

1 milyon 500 bin su canlısının hayalet ağlara takılarak ölmesi engellenen proje kapsamında, balıkçılarla birebir görüşmeler yapılarak kaybolan yeni av araçları ve bulundukları koordinatlar, tespit edilip, program dahilinde temizleme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, 600 lokasyonda 65 bin dekar alanı tarayarak deniz ve göllerde 6 yıl içinde 450 bin metrekare ağ ile 4 bin 500 balıkçı sepeti, algarna ve benzeri av araçları çıkardı.

BALIKLAMA ÇALIŞMASI

Bakanlık ayrıca, 2020 yılında 20.2 milyon adet sazan balığı, 4.45 milyon alabalık, 2 milyon adet şabut, 65 bin adet levrek, 20 bin adet çipura, 15 bin adet sarıağız, 420 bin adet siraz, bin adet lahoz, olmak üzere toplamda 26.9 milyon adet yavru balık ile balıklandırma çalışması yaptı. 2021 yılında bu sayının 40 milyona çıkarılması planlanıyor.