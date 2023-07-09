Denizlerde kuraklık trafiği

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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) verilerine göre eğer önlem alınmazsa 2100 yılına kadar kıyı sellerinden olumsuz etkilenen limanlardaki varlıkların toplam değeri, küresel büyümenin yüzde 12 ila 20’sine karşılık gelecek. Deniz seviyesinin yükselmesi kadar kuraklığın deniz taşımacılığına etkisinin de önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

S&P LNG Küresel Direktörü Ciaran Roe kuraklığın deniz taşımacılığına etkilerinin önümüzdeki dönemde daha da hissedileceğini söyledi. Kuraklık nedeniyle dünya genelindeki tüm rotalarda trafiğin artacağını belirten Roe şunları söyledi: “Şimdiye kadar Panama Kanalı’ndaki su seviyesi sorununun konteyner gemilerinde olduğu gibi petrol tankerleri üzerinde de etkisi görülüyor. LNG ve daha küçük kuru yük gemileri henüz ciddi oranda kesintiye uğramadı. Panama Kanalı’nın Atlantik-Pasifik rotasının hammadde ve enerjide; ayrıca Pasifik-Atlantik rotasının da tüketici ürünlerinde en önemli rotalardan biri olduğunu düşündüğümüzde bu kesinti muhtemelen dünya genelindeki diğer rotalarda trafiği daha çok artıracak.”

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BU HAFTA İMZA ATILACAK

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) son olarak Panama Kanalı’nda kuraklıktan etkilenen deniz ticaretine ilişkin Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Küresel ısınmanın dünya genelinde tüm sektörleri ve her insanı etkilediğini belirtilen açıklamada, “Her sektörün söz konusu iklim değişikliği olduğunda üzerine düşeni yapması gerekiyor. IMO, enerji verimliliği için zorunlu önlemler alınması konusunu ele alıyor. Önümüzdeki hafta denizcilik kaynaklı emisyonların azaltılması için yeni bir stratejiye imza atılacak. IMO’nun dikkat çektiği stratejide, gemilerin neden olduğu sera gazı emisyonlarının yanı sıra hassas deniz alanlarının belirlenmesi, denizlerdeki kirlilikle mücadele gibi başlıklar da yer alacak” ifadeleri kullanıldı.