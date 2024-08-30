Denizden çıkanlar pes dedirtti! 9 bölgede 14 deniz süpürgesi faaliyette

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İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve şehre yayılan kötü koku deniz kirliliğini yeniden gündeme getirirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı, denizlerdeki atıkların toplanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Türkiye Çevre Ajansı’nın, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı bölgede faaliyete soktuğu 14 deniz süpürgesi, deniz yüzeyini tarayarak temizliyor, topladığı atıkların da bertarafını sağlıyor.

CİDDİ RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Deniz kirliliği, önemi giderek artan bir konu. Bu konuya dikkat çeken Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Sanayi atıkları, evsel atıklar veya atık yönetimin iyi bir şekilde planlanmaması aynı şekilde deniz trafiğinin etkili bir şekilde denetlenmemesi veyahut vatandaşlarımızın bireysel amaçlı deniz kullanımlarına dikkat etmemesi sonucunda ciddi bir deniz kirliliği riskiyle karşı karşıyayız.” dedi.

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9 BÖLGEDE 14 DENİZ SÜPÜRGESİ FAALİYETTE

Prof. Pirinççi, Türkiye Çevre Ajansı tarafından deniz kirliliğine yönelik farklı projelerin hayata geçirildiğini, bunlarda birinin de deniz süpürgeleri olduğunu belirtti. Tüm projelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Pirinççi, “İstanbul başta olmak üzere 9 farklı bölgemizde, deniz süpürgesi diye tabir ettiğimiz 14 adet deniz yüzeyini temizleme aracı faaliyet halinde. İstanbul'un yanı sıra İzmir Körfezi, Bursa, Bandırma, Erdek, Muğla, Mersin gibi bölgelerde şu an deniz yüzeyi temizleme araçlarımız aktif bir şekilde operasyon yürütüyor.” ifadelerini kullandı.

DENİZ TEMİZLİĞİ İÇİN ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

Deniz süpürgeleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Pirinççi, “Bu araçlar belli bir mekanizmanın harekete geçmesiyle deniz yüzeyini tarıyor, başta çöpler olmak üzere atıkları biriktirip kendi haznesine alarak deniz suyunu tekrar geri bırakıyor. Dolayısıyla buradan toplanan çöpler de yine atık merkezlerine götürülüp bertaraf ediliyor. Dolayısıyla deniz yüzeyindeki çöplerin temizlenmesi noktasında etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.” diye konuştu.

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DENİZDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Prof. Dr. Pirinççi, toplanan atıkların görenleri şaşırttığını da kaydederek “Neler toplandığını görseniz. Plastikler en dikkat çekici şeyler ama bebek bezlerinden tutun da normal şartlar altında denizle ilişkisi olmasını düşünemeyeceğimiz atıkların toplandığını da görüyoruz.” dedi.

DENİZİ KİRLETENLERE CEZAİ YAPTIRIM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çevre konusundaki hassasiyetine vurgu yaparak Türkiye Çevre Ajansı olarak her türlü deniz aracını denetlediklerini, denizi kirletenlere cezai yaptırım uyguladıklarını ve farkındalık eğitimleri verdiklerini belirten Prof. Dr. Pirinççi, “Aslında iki amacımız var. Birincisi, krizin etkilerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Çöpse çöpün etkili bir şekilde toplanması, o çöpe neden olan kaynakların ortadan kaldırılması, gerekirse yaptırım uygulanması. İkinci aşamada ise bir daha o deniz kirliliğine neden olan faktörlerin ortaya çıkmaması için gerekli girişimlerde bulunulması.” ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞ MEMNUN

İstanbul’da aktif operasyon halinde olan araçlar, vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. İstanbul’da deniz süpürgelerinin çalışmalarını gören vatandaşlardan ev hanımı Şevkiye Özbay, bu uygulamanın genişletilmesini isterken “İnsanların bilgilendirilmesini istiyorum ben daha çok. İnsanlar bilinçlendirilse daha güzel olur. Başka böyle güzel bir vatan var mı?” dedi.

HERKES ÖRNEK ALMALI

Aşçılık yapan Fırat Baş, cezai işlem uygulanmasının önemine işaret ederken öğrenci Melih Kartal, “İnsanlar sürekli denize çöp atıyor. Özellikle Marmara, hiç denize girilmez halde. Bu araçlarla çöpleri topluyorlarmış. Bence güzel bir uygulama. İnşallah insanlar da örnek alır, denizlere çöp atmazlar.” şeklinde konuştu.

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KİRLİLİK BALIKLARA DA ZARAR

Emekli Ayşe Karabulut da “Devlet temizliyor, insanlar da kirletiyor. Allah razı olsun onları yapandan. İnsan tertemiz suya çöp atar mı? O balıklar orada, onlar da canlı. Onlara da zarar.” değerlendirmesini yaptı.