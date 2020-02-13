Denizde ‘virüs’ önlemi

Deniz Ticaret Odası, üyelerinden dünya genelinde koronavirüse karşı kurulan portala (e-room) katılmalarını istedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün anlık bilgilendirme yapacağı portalda, denizciler de virüsle ilgili tecrübelerini paylaşabilecek.



Japonya’nın Yokohama Limanı’nda 3 bin 700 yolculu cruise gemisinin karantinaya alınmasının ardından Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), koronavirüse karşı yeni önlemler almaya başladı. ICS, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) anlık olarak bilgilendirme yapacağı bir portal kurdu. Gemilerin, uluslararası sağlık düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerine uymalarının hayati önem taşıdığı belirtilirken, portalda ayrıca gemi sahipleri, bayrak devletleri, liman devletleri ve İşgücü İstihdamına Katkı Sağlayan Ülkeler de tecrübe, tavsiye ve direktiflerini paylaşabilecek.



PORTALA ÜYE OLUN TALEBİ



Koronavirüse karşı takipte olan Türk Deniz Ticaret Odası da, portala ilişkin bilgiyi tüm Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilere, liman başkanlıklarına, liman işletmeleri ile denizcilik şirketlerine duyurarak, portala üye olunmasını talep etti. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına gelen gemilere ilişkin de bazı önlemler alındı. Buna göre, gemiler, limana giriş yapmadan önce gemideki son sağlık durumunu gösteren belgeyi elektronik ortamda Türk yetkililere iletmekle yükümlü olacak.