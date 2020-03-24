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Ekonomi
Haber Giriş: 24.03.2020 - 06:59,Son Güncelleme:/

Denizbank'tan borçlara öteleme kararı

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Denizbank'tan borçlara öteleme kararı
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Koronavirüs salgını nedeniyle Denizbank, müşterilerinden gelecek olan taleple birlikte borçları öteleyeceğini duyurdu.

DenizBank, Koronavirüs salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.

2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.

4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

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