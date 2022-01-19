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DenizBank Batı Avrupa’da ve Türkiye’de yılın bankası seçildi

#Denizbank#The Banker#NEOHUB
DenizBank Batı Avrupa’da ve Türkiye’de yılın bankası seçildi

DenizBank, prestijli finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından Türkiye’de ve Batı Avrupa’da ‘Yılın Bankası’ Ödülü’ne layık görüldü. DenizBank, birinciliğe Batı Avrupa’da köklü bankacılık gelenekleri ile bilinen İngiltere, Almanya ve İsviçre’nin de dahil olduğu 16 ülkeden rakiplerinin arasından ulaştı.

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Jürinin yaptığı değerlendirmede, Bankanın yeni nesil iştiraki NEOHUB çatısı altında girişimcilik ekosisteminin gelişimi için attığı öncü adımlar ve açık bankacılıkta Türkiye’nin en geniş yelpazeye hizmet sunan API platformu ile verdiği hizmetler başta olmak üzere, finans sektörü için inovasyon niteliği taşıyan uygulamaları belirleyici oldu.

Bankacılığın toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan yenilikler, KOBİ’ler için Nefes Kredisi başta olmak üzere salgın döneminde sürdürülebilir büyümeyi merkezine alan faaliyetler ve müşterilerin 360 derece analiz edilmesine olanak sağlayan Kutup Yıldızı gibi projeler de ödülün kazanılmasında etkili oldu. 

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“GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE YATIRIMDA HIZ KESMİYORUZ”

İnovasyonu DNA’sında taşıyan bir Banka olarak, geleceğin teknolojilerine yatırımı her zaman önceliklendirdiklerini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Bankacılıkla ve dışındaki sektörlerle bağ kurmak üzere konumladığımız Deniz Akvaryum İnovasyon ve Ekosistem Merkezi ve Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu bir süre önce hayata geçirmiştik. 2021’de, bu iki yapılanma ile beraber dijital cüzdanımız fastPay’i de, odağında ihracatçı start-up ve girişimcilerin olduğu yeni nesil fintek iştirakimiz NEOHUB çatısı altına dahil ettik. Ayrıca büyük çoğunluğu mühendis kadrolarından oluşan, finans sektörü için yerli yazılım üreten iştirakimiz Intertech’in uzmanlığı da bu ilerleyişimizde bize momentum sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Intertech’teki 1350’ye yakın çalışanımızın know how’ı ile bugüne kadar önemli mesafe katettiğimiz Açık Bankacılık alanındaki çalışmalarımızı da yine NEOHUB çatısı altında topladık” dedi.

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Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, tek noktadan tek şifreyle tüm uygulamalara ulaşmaya imkan sağlayan, her ölçekten firma, start-up ve küçük esnafın içinde barınabileceği yeni nesil dijital AVM olarak superapp Mercan’ı da yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade eden Ateş; “Bunların hepsinde, ekosistemin farklı oyuncularıyla yan yana gelerek, birlikte büyüyüp gelişmenin stratejilerini üretmeyi amaçlıyoruz. Tek başımıza değil, birliktelik ve ortak akılla kazanabileceğimizi biliyoruz. Vizyonumuzun The Banker gibi prestijli bir yayın organı tarafından takdir edilerek, ülkemize bu iki gurur verici ödülü getirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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#Denizbank#The Banker#NEOHUB

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