Deniz içinde locanın bedeli 3 bin TL

Henüz koronavirüs nedeniyle turizm hareketi tam olarak istenilen seviyeye gelmese de özellikle temmuzdan itibaren iç turizmde hareketliliğin artacağı belirtiliyor. Sahillere giden sayısı geçmiş yıllara göre bu yıl biraz daha az görünüyor. Her ne kadar sayı düşük olsa da her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren lüks plajlar ve otellerdeki yüksek fiyatlar, yeniden gündem olmaya başladı. Dün Bodrum’da faaliyet gösteren çok ünlü bir otel markasının Blue Beach isimli plajında 1.5 porsiyon döner için yaklaşık 350 TL, bir fincan Türk kahvesi için de yaklaşık 50 TL ücret alındığı ortaya çıktı. Biz de bu haber üzerine plajlar için istenen giriş ücretlerini, orada sunulan yiyecek-içecek hizmetlerinin kaç lira olduğunu araştırdık. Birçok plaj sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek için şezlong sayılarını düşürürken, konaklama yapmadan plaj kullanımı için dışarıdan müşteri alan otellerin büyük bir kısmı da bu uygulamalarına son verdi. Geçen yıla göre hem az sayıda müşteri alınması hem de gidilecek plaj sayısının düşmesiyle birlikte fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşandı.

550 TL HARCAMA YAPILMASI GEREKİYOR

İlk baktığımız plajlardan biri Bodrum’da bulunan Maçakızı oldu. Burada girişte herhangi bir ücret alınmazken, orada denize girmek isteyenlerin günlük kişibaşı 550 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Telefonla ulaştığımız plaj yetkilileri pizza, pide, hamburger gibi ürünler için istenilen ücretin 100 ile 135 TL seviyelerinde olduğunu söylerken, açık büfeden yararlanmak isteyenlerin kişi başı 350 TL ödemesi gerektiğini ifade etti.

GİRİŞ 400 TL LAHMACUN 100 TL

Alaçatı’da bulunan Biblos Resort Alaçatı isimli otelin plajından günlük olarak yararlanılabiliyor. Eğer otelde konaklamayacak ve sadece plajı kullanacaksanız ödemeniz gereken kişi başı ücret 400 TL. Bu fiyata şezlong, şemsiye ve havlu dahil. Ayrıca bir tane de kokteyl veriliyor. Eğer otelin yeme-içme imkanlarından yararlanılacaksa lahmacun için 100 TL, pide için 100-120 TL, hamburgerler için ise 90 ile 100 TL arasında ücret talep ediliyor.

YEMEK+PLAJ 350 TL’Yİ AŞIYOR

Bodrum’da baktığımız diğer bir nokta ise Kuum Beach oldu. Bu mekanda giriş için istenilen ücret kişibaşı 200 TL. Giriş ücretine havlu, şezlong ve şemsiye dahil. Herhangi bir harcama limitinin olmadığı plajda ana yemekler için kişibaşı ortalama 70-120 TL isteniyor. Pizza fiyatları ise 65 ile 90 TL arasında değişiyor. Bir günlük plaj kullanımı bir öğlen yemeği için ödenmesi gereken ücret bir kişi için 350 TL’yi aşıyor.

GİRİŞ 300 TL HARCAMA EKSTRA

Bodrum'da faaliyet gösteren Swissotel Resort Bodrum Beach için belirlenen giriş ücreti ise 300 TL. Burada 175 TL giriş ücreti olarak alınırken, kalan 125 TL’nin plajda yemek ya da içecek için kullanıldığı ifade ediliyor. Bunların dışında yapılacak tüm harcamalar ekstra olarak ödeniyor.

PLAJDA IZGARA 90-120 TL

Bodrum'daki Xuma Beach, fiyatlarına baktığımız başka bir işletme oldu. Burada giriş ücreti olarak 150 TL alınıyor. İçerideki diğer tüm harcamalar ekstra olarak ödeniyor. Ortalama ızgara fiyatları 90-120 TL arasında değişiyor. Eğer salatalar tercih edilirse gözden çıkarılması gereken rakam 30-50 TL. Pide fiyatları ise özelliklerine göre 50-100 TL arasında ücret isteniyor.

1500’DEN 3 BİN TL’YE ÇIKACAK

Bodrum'daki Miya Beach için giriş ücreti 100 TL olarak belirlenmiş. Ancak 1 Temmuz’dan itibaren fiyatlar değişecek. Eğer iskelede yataklı şezlong isterseniz 350 TL ücret talep ediliyor. Şu anda deniz içinde 6 kişilik bir locanın fiyatı 1500 TL civarında. Eğer 1 Temmuz’dan sonra bu locadan yararlanmak isterseniz 6 kişi için ödemeniz gereken ücret 3 bin TL olacak. Pizza, pide ve hamburger fiyatları da 70 ile 150 TL arasında değişiyor.

ÇEŞME’DE GİRİŞ ÜCRETİ 150 TL

Çeşme'deki Before Sunset Beach fiyatlarını incelediğimiz diğer bir mekan oldu. Giriş ücreti olarak 150 TL talep ediliyor. Pide fiyatları 60-80 TL arasında, bonfile ise 130 TL’den müşteriye sunuluyor. Giriş ücretine şezlong, şemsiye ve havlu dahil olurken, plajdaki diğer tüm harcamalar için ayrı ücret ödeniyor.