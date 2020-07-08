Deneyimsiz müteahhit dönüşüme dahil edildi

9 gruba ayrılan müteahhit sınıflandırması içinde sayıları 18 bine yaklaşan H grubu müteahhitler, “İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmayan” olarak tanımlanıyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu, 6 milyon çürük yapının acilen dönüştürülmesi için bu kararın önemli olduğunu söyledi.

2 Mart 2019’da yayımlanan yönetmelikle yapı müteahhitleri, A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 grupta sınıflandırılmıştı. En üst sıradaki A grubu “iş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar” şeklinde tanımlanmıştı. H grubunda ise iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmazken, 2020 yılı rakamlarına göre 2 milyon 739 bin liraya kadar inşaat işi yapmalarına izin veriliyor. Geçen yıl 21 Haziran’da yapılan düzenlemeyle H grubu müteahhitlerin riskli bina dönüşümünde yer almaları engellenmişti. Sektörden gelen talep üzerine, 26 Haziran’da yapılan değişiklikle, tüm gruplardaki müteahhitlerin dönüşüme girmelerinin önü açıldı. Tellioğlu, H grubunun da dönüşüme katılmasının önemli olduğunu belirterek, “İstanbul Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Ankara Emek gibi yerlerde 8-10 daireli apartmanları büyük müteahhitler dönüştürmüyor. Mevzuat da 2 bin metrekarenin altındaki işleri kapsayan H grubu müteahhitlere kentsel dönüşüm alanlarında inşaat izni vermeyince hem Anadolu’da hem de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde riskli yapı dönüşümü yavaşlamıştı. Şimdi ada bazında olmayan afet riski altındaki parsellerde dönüşümün önü açılacak” diye konuştu.

SINIFLANDIRMA DEĞİŞSİN

Müteahhit sınıflandırmasının da değişmesi gerektiğini savunan Tellioğlu, “ 6 milyon çürük yapı stokunun yenilenebilmesi, bu sürecin hızlandırılması için müteahhit sınıflandırmasının yenilenmesi ve riskli yapılara ilişkin teşvik koşullarının iyileştirilmesi gerekir. 400 bin küsur müteahhitten 100 bini kamu müteahhidi, dolayısıyla yetki belgelendirme sınıfına girmiyor. Ama 1 yılı aşkın sürede 300 bin civarındaki özel sektör müteahhidinden sadece 30 bininin başvurması, yetkilendirme sınıflandırmasında sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bu da kentsel dönüşümde özel sektör kapasitesinin yüzde 10 kullanılacağı anlamına gelir ki dönüşümün hızla bitirilmesinde ciddi risk oluşturuyor” dedi.