Denetçi ordusuyla 'gıda seferberliği'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Öğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağırÖğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağır#Ödev
Faiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecekFaiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecek#Faiz İndirimi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi 50 maç sonra...Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi! 50 maç sonra...#Beşiktaş
Bakan Kocanın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldiBakan Koca'nın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldi#Aşı
Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldıBüyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?#Büyükelçi
2021in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci2021'in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci!#Değerli Markalar
Türkiyeden iklim çıkarması... 32 yıllık yol haritasının taslağı hazırlandıTürkiye'den iklim çıkarması... 32 yıllık yol haritasının taslağı hazırlandı#İklim Yasası
Mahkemede ‘yabancı’ hukuku karmaşasıMahkemede ‘yabancı’ hukuku karmaşası#MAHKEME
NASA Başkanından şok sözler: Yalnız değilizNASA Başkanı'ndan şok sözler: Yalnız değiliz#NASA
ABDden büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklamasıABD'den büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklaması#ABD
Erdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruzErdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Larin, Kartalı uçurdu Beşiktaş derbide G.Sarayı devirdiLarin, Kartal'ı uçurdu! Beşiktaş derbide G.Saray'ı devirdi#Süper Lig
En acı ölüm 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdiEn acı ölüm! 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdi#Zonguldak
Derbi sonrası Galatasarayda Fatih Terimden penaltı tepkisi Bırakması lazımdıDerbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den penaltı tepkisi! "Bırakması lazımdı"#Galatasaray
Son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...Son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...#Henri Bienvenu
HABERLEREkonomi Haberleri

Denetçi ordusuyla 'gıda seferberliği'

#Gıda Seferberliği#Bekir Pakdemirli#Orman Genel Müdürlüğü
Denetçi ordusuyla gıda seferberliği

81 ilde 7 bin 300 gıda denetçisiyle 28 Ekim’e kadar denetim gerçekleştirileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “25-28 Ekim’de 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçisiyle bu denetimleri icra edeceğiz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 4 bakan yardımcım da çeşitli illerde denetimlere rehberlik edecek” dedi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü’nde, ‘Gıda Denetim Seferberliği’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, gıda güvenliğinden tek sorumlu bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde tutma maksadıyla bir gıda denetim seferberliği başlattıklarını söyledi. Denetimlerin yılın 365 günü sürdüğünü belirten Pakdemirli, bunun haricinde zaman zaman böyle kampanyalar yaptıklarını ifade etti.

Toplamda 7 bin 300 kontrol personeli ve güçlü altyapılarıyla bu denetimlere devam ettiklerini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti: “Bizim 41 kamu, 104 özel laboratuvarımız var. Bu denetimler hem üretim hem satış hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. Türkiye’de 720 bin kayıtlı gıda işletmesi var. Bunların hepsi bir şekilde kontrol altında. Bu personelle 2019’da 1 milyon 216 bin denetim yaptık. Pandemi döneminde de bu denetimleri artırarak devam ettik. 2020’de 1 milyon 357 bin denetim yaptık.”

2 MİLYON TL CEZA

Haberin Devamı

Denetimleri yaparken risk, habersizce gidip bakmak ve şüphe veya ihbar durumunda denetim yapmak gibi esasları benimsediklerini vurgulayan Pakdemirli, dış ticaretle ilgili denetimlerin de yine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde devam ettiğini aktardı. Pakdemirli, işletmenin cirosuna bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası, adli para cezası, hapis cezası veya meslekten mene kadar varan cezaları devreye koyduklarının altını çizdi. Bunun neticesinde de piyasada gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukların sayısının azalmaya devam ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, kamuoyunda işletmeleri bilgilendirme ve onlara rehberlik etme maksadıyla kampanyalı denetimler yaptıklarını anlattı.

'İHBARDA BULUNUN'

Pakdemirli, 25-28 Ekim’de 81 ilde 7 bin 300 gıda denetçisiyle bu denetimleri icra edeceklerini vurgulayarak, sonuçları da şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Güçlü bir altyapıları ve denetçi orduları olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicimiz, şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun. Bizim bu konuyla ilgili 2 ana hattımız var. Biri telefon... Tüketicilerimiz Alo 174 Gıda Hattımızı arayabilirler. Bunun haricinde WhatsApp hattını devreye aldık. 0501 174 0174 numaradan da tüketicilerimiz bize ulaşıp ihbarlarını iletebilirler. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmama anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 4 bakan yardımcım da çeşitli illerde denetimlere rehberlik edecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gıda Seferberliği#Bekir Pakdemirli#Orman Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!